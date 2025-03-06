Из-за невнимательности вартовчанин получил травмы в ДТП

Накануне, 5 февраля, на улице Мира в Нижневартовске столкнулись Hyundai и Audi. Пострадал один человек, передает Госавтоинспекция Югры.

«Около 16:45 на улице Мира в городе Нижневартовск, 39-летний водитель «Hyundai», по предварительным данным, при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с «Ауди». В результате ДТП виновник автоаварии получил травмы», − говорится в сообщении.

За минувшие сутки в округе зарегистрировали три ДТП, в которых два человека погибли, еще двое − получили травмы.