В Нижневартовске перед выходом на маршрут водители автобусов будут тренироваться на учебных заездах по городу

В Нижневартовске компания «Домтрансавто» усиливает подготовку водителей перед выходом на маршрут – теперь при приеме на работу они будут проходить дополнительную стажировку. Об этом сообщили в группе «ДОМТРАНСАВТО Нижневартовск» во «ВКонтакте».

Ранее новый водитель должен был пройти тестирование в классе безопасности на знание ПДД и несколько инструктажей: действия при обнаружении бесхозного предмета в салоне, правила оказания первой медицинской помощи, знакомство с техникой и тренировочные заезды на автобазе.

Теперь же вводится дополнительный этап подготовки – предмаршрутные стажировки.

«С этой недели мы увеличиваем срок прохождения подготовки водителя перед выходом в рейс. Новички-водители обязаны будут проходить предмаршрутные стажировки. В среднем стажировка будет длиться 4-5 дней и будет оплачиваема для будущих водителей городских автобусов», – рассказали в источнике.

В этот период водители будут проходить тренировочные заезды по городским маршрутам на учебном автобусе под руководством опытного наставника и без пассажиров.