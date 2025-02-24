В Нижневартовске при столкновении двух автомобилей пострадали два ребенка

Накануне, 23 февраля, в Нижневартовске на улице Восточный проезд произошло ДТП с участием двух автомобилей. По предварительным данным, 57-летняя водитель Honda при повороте налево вне перекрестка не уступила дорогу встречному Mercedes, что привело к столкновению.

В аварии пострадали три пассажирки: 37-летняя женщина и шестилетний ребенок из Mercedes, а также девятилетняя пассажирка Honda.

Как выяснили сотрудники ГИБДД, дети в момент аварии перевозились с нарушением правил. В отношении обоих водителей составлены административные протоколы по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.

Всего за минувшие сутки на дорогах округа зарегистрировали четыре ДТП, в которых восемь человек получили травмы, в том числе два ребенка.