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​В Нижневартовске столкнулись Honda и Mercedes − пострадали дети

В Нижневартовске при столкновении двух автомобилей пострадали два ребенка

​В Нижневартовске столкнулись Honda и Mercedes − пострадали дети
Фото: ГАИ Югры

Накануне, 23 февраля, в Нижневартовске на улице Восточный проезд произошло ДТП с участием двух автомобилей. По предварительным данным, 57-летняя водитель Honda при повороте налево вне перекрестка не уступила дорогу встречному Mercedes, что привело к столкновению.

В аварии пострадали три пассажирки: 37-летняя женщина и шестилетний ребенок из Mercedes, а также девятилетняя пассажирка Honda.

Как выяснили сотрудники ГИБДД, дети в момент аварии перевозились с нарушением правил. В отношении обоих водителей составлены административные протоколы по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.

Всего за минувшие сутки на дорогах округа зарегистрировали четыре ДТП, в которых восемь человек получили травмы, в том числе два ребенка.


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Сегодня в 09:52, просмотров: 112, комментариев: 0
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