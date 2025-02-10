Врачи Нижневартовска прооперировали пенсионерку с переломом левой бедренной кости

В приемное отделение БУ «Нижневартовская окружная клиническая больница» доставили 90-летнюю югорчанку с переломом левой бедренной кости. Ей предстояла высокотехнологичная операция ‒ остеосинтез бедренной кости, сообщает Депздрав ХМАО.

«Для обезболивания во время операции была выбрана спинномозговая анестезия. Это позволило пациентке находиться в сознании, избегая общей анестезии, которая может быть рискованной для ее возраста. Сама операция длилась около 40 минут. Мы восстановили анатомическую целостность кости, фиксируя обломки с помощью специального металлического крепежа, а контроль за операцией осуществлялся с помощью рентген аппаратуры. Такой подход способствует более правильному и быстрому заживлению», ‒ рассказал травматолог-ортопед Мирослав Багровецкий.

Уже на третий день пациентка могла садиться, а через неделю она начнет передвигаться с помощью ходунков.

«Длительность пребывания в отделении травматологии составит две-три недели, после чего она будет переведена в отделение медицинской реабилитации, где пройдет курс, направленный на восстановление двигательной активности», ‒ добавили в сообщении.

В отделении травматологии подобные операции выполняют ежедневно. Пациентами становятся не только пожилые люди, но и те, кто пострадал в ДТП или при падении.