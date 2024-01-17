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В администрации Нижневартовска прошли обыски по делу о мошенничестве

Сотрудника мэрии Нижневартовска подозревают в превышении должностных полномочий и мошенничестве

В администрации Нижневартовска прошли обыски по делу о мошенничестве
Фото: СУ СКР по ХМАО

В администрации Нижневартовска прошли обыски. Как сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета, один из ее сотрудников заподозрен в превышении должностных полномочий и мошенничестве.

По версии следствия, в августе 2021 года в рамках исполнения договора, заключенного между муниципальным автономным учреждением и коммерческой сервисной организацией, о выполнении работ по укладке плитки на территории спортивного комплекса, подозреваемый, зная, что часть работ на сумму 1,6 миллионов рублей не выполнена, подписал акты приема выполненных работ. Денежные средства на указанную сумму были неправомерно перечислены фирме-подрядчику, а учреждению причинен материальный ущерб.

«Уголовное дело по факту мошенничества также возбуждено в отношении генерального директора фирмы-подрядчика. Уголовные дела соединены в одном производстве. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, а также всех лиц, причастных к их совершению», – прокомментировали в пресс-службе Следственного комитета Югры.


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              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
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              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
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        bool(false)
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      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
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            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
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        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
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        NULL
      }
    }
  }
}
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