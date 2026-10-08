Югорчане рассказывают о приходе медведей на дачи и месторождения

Медведица с двумя медвежатами проникла на участок пенсионеров в садовом товариществе «Восход» в Излучинске. Как сообщает ugra-news.ru, животные сломали два забора, пробираясь к хозяйственным постройкам, где хозяева содержали коз, кур и свиней. Медведей отпугнул лай собак.

Еще один случай произошел на месторождении компании «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» в Октябрьском районе. Камера видеонаблюдения сняла, как медведь пытался вскрыть двери бытового здания на территории ДНС, методично расшатывая входную группу.

Профильные структуры получили информацию об обоих случаях выхода животных.

Ранее жители Югры жаловались на медведей возле поселков, особенно в Октябрьском районе. Как сообщал siapress.ru, за 2025 год и девять месяцев 2026-го власти выдали 48 разрешений на регулирование численности медведей, по которым охотники добыли пять животных.