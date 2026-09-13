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Прокладывать дорожки в парке «За Саймой» в Сургуте предстоит новому подрядчику

В Сургуте завершат единую дорожно-тропиночную сеть в парке «За Саймой» в октябре

Прокладывать дорожки в парке «За Саймой» в Сургуте предстоит новому подрядчику
Фото siapress.ru

В Сургуте единую дорожно-тропиночную сеть в эко-парке «За Саймой» планируют завершить в октябре. Об этом глава города Максим Слепов рассказал в интервью телеканалу «Сургут 24». Первоначальный подрядчик, выигравший контракт, переоценил свои возможности и покинул строительную площадку еще летом. Позднее город нашел новую компанию, которая продолжила работы. Сейчас объектом занимается сургутская организация.

После завершения дорожек благоустройство парка продолжится. В 2027 году власти намерены заняться освещением новых маршрутов, для чего потребуется увеличить энергетические мощности.

«В следующем году у нас следующий этап работы. Учитывая, что появилось большое количество дорожек, безусловно, не все еще обеспечены светом. Нам необходимо и недостаточно мощности той трансформаторной подстанции, которая там для того, чтобы осветить весь свет. Мы планируем это реализовать в следующем году», — рассказал Максим Слепов.

Параллельно в районе Саймы по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» строят набережную правого рукава водохранилища — от памятника медицинским работникам до моста на улице Университетской.

Город также планирует связать новые общественные пространства между собой. Средства на ремонт моста в сторону «Газпрома» удалось высвободить после проведения торгов. «Недавно состоялись торговые процедуры. Мы сэкономили средства на ремонт моста, который ведет к Газпрому. Таким образом, мы соединяем два общественных пространства — набережную медицинских работников и парк», — добавил градоначальник.

В Сургуте по федеральной программе уже построили более десяти общественных пространств. Участие в выборе объектов принимают сами жители через голосование.


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13 сентября в 17:16, просмотров: 832, комментариев: 0
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