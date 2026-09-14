Избирком Сургута получил бюллетени для выборов

Территориальная избирательная комиссия Сургута получила бюллетени для предстоящих выборов депутатов четырех уровней. Жителям с постоянной регистрацией в городе на участках выдадут по семь бюллетеней, сообщает fдминистрация Сургута.

Заместитель председателя ТИК Сургута Юрий Ясаков отметил, что из-за масштаба выборов получение и выдача бюллетеней проходят в несколько этапов. «В Сургутской типографии получили избирательные бюллетени для ТИК г. Сургута. Учитывая масштабные выборы – в четыре уровня дум – бюллетеней очень много. Соответственно, получение и выдача происходит в несколько этапов. Помещение для хранения бюллетеней защищено. Организован пост круглосуточной охраны. Работает видеонаблюдение», – рассказал Юрий Ясаков.

Председатель Территориальной избирательной комиссии Сургута Светлана Гаранина пояснила, что каждый избиратель с постоянной регистрацией в городе получит по два бюллетеня на выборах в Государственную Думу, Тюменскую областную Думу и Думу Югры, а также один – на выборах в Думу Сургута.

«Каждый человек, который имеет регистрацию в городе Сургуте, получит по семь избирательных бюллетеней: по два в Государственную, Тюменскую областную и окружную Думы и один по Думе города Сургута. Это только те избиратели, которые имеют постоянную регистрацию в нашем городе. Для избирателей из других регионов, избирателей, которые находятся в местах временного пребывания, количество бюллетеней будет другим. Участковые избирательные комиссии будут получать бюллетени 17 сентября. УИК в сопровождении полиции будут увозить бюллетени на избирательные участки, пересчитывать, оформлять печатями и подписями», – пояснила Светлана Гаранина.

Голосование в Сургуте пройдет 18-20 сентября. Жители будут выбирать депутатов Государственной Думы России, Думы Югры, Тюменской областной Думы и Думы Сургута.