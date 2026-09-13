Более половины читателей siapress.ru назвали настроение своего окружения пессимистичным

Более половины участников опроса siapress.ru считают, что в их окружении преобладают пессимистичные настроения. Такой вариант выбрали 52% респондентов. Оптимистичными настроения своих родных, друзей и знакомых назвали 29% читателей. Еще 16% охарактеризовали их как нейтральные, а 3% затруднились с ответом.

Результаты опроса перекликаются с данными Фонда «Общественное мнение» о настроениях россиян. В исследовании ФОМ, проведенном 4-6 сентября в 97 населенных пунктах 51 региона страны, 48% респондентов заявили, что среди окружающих преобладает тревожное настроение. Спокойными настроения своих близких и знакомых назвали 45% участников опроса ФОМ, еще 7% затруднились ответить.

По последним данным фонда, тревожные оценки по-прежнему немного преобладают над спокойными, хотя разрыв между ними сократился по сравнению с концом августа.