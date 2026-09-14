Как рынок Сургута отреагирует на решение ЦБ – прогноз для горожан

Спрос на недвижимость в Сургуте после решения ЦБ оставить ставку на уровне 14%, скорее всего, останется прежним. Банки при этом могут пока не спешить с пересмотром ипотечных ставок. Такой прогноз СИА-ПРЕСС дал руководитель сургутского филиала компании «Этажи» Евгений Лисенков.

«Ключевая ставка не изменилась – в целом это было ожидаемым решением. Это означает, что резких колебаний спроса со стороны клиентов на рынке недвижимости мы, скорее всего, не увидим. При этом банки сейчас, вероятно, займут выжидательную позицию по ипотечным ставкам», – отметил эксперт.

По мнению Лисенкова, период снижения ставки на этом может завершиться, по крайней мере до конца текущего года:

«Этап смягчения денежно-кредитной политики, по сути, завершен: после снижения ставки с 21% мы пришли к текущему уровню в 14%. Думаю, до конца года дальнейшего снижения ставки ожидать не стоит».

Теперь рынку недвижимости предстоит адаптироваться к нынешним условиям и работать с текущим уровнем ставки, считает эксперт.