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В Сургуте продолжается ярмарка «Товары земли Югорской» со 180 производителями

Ярмарка «Товары земли Югорской» продолжает работу в Сургуте 13 сентября

В Сургуте продолжается ярмарка «Товары земли Югорской» со 180 производителями
Фото t.me/ugra_official

В Сургуте продолжает работу выставка-ярмарка «Товары земли Югорской». На центральной площади города свою продукцию представляют более 180 производителей из 20 муниципалитетов региона, сообщает канал «Югра официально».

Для посетителей работают 125 павильонов. Здесь можно приобрести колбасные изделия, свежую рыбу, снеки и блюда из оленины, грибы, сладости с дикоросами, иван-чай, домашние варенья и джемы, а также изделия мастеров креативных индустрий.

Директор Департамента промышленности Югры Виктор Гамузов отметил, что формат ярмарки в последние годы расширили. «Некоторое время назад выставка „Товары земли югорской“ проходила только в Ханты-Мансийске один раз в год. С прошлого года по поручению губернатора Югры Руслана Николаевича мы масштабировали мероприятие и проводим эту выставку три раза в год. В этом году мы уже были в Нижневартовске, сегодня в Сургуте, и также завершим в декабре в Ханты-Мансийске», — поделился Виктор Гамузов.

Ярмарка работает 12 и 13 сентября с 11:00 до 20:00 на центральной площади Сургута.


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13 сентября в 09:49, просмотров: 745, комментариев: 0
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