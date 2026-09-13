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На центральной площади Сургута на фестивале «Русское лето» собралось более 30 тысяч человек

В Сургуте фестиваль «Русское лето» собрал 33 тысячи гостей

На центральной площади Сургута на фестивале «Русское лето» собралось более 30 тысяч человек
Фото со страницы М.Слепова в социальных сетях

Всероссийский фестиваль «Русское лето» #ZaРоссию собрал в Сургуте 33 тысячи гостей. Об этом сообщил глава города Максим Слепов. Фестиваль прошел на центральной площади. Для жителей и гостей города подготовили музыкальную и творческую программу, молодежные и спортивные площадки, а также мастер-классы.

Сургут принял эстафету проведения фестиваля у Барнаула и передал ее Ульяновску. Мероприятие было посвящено музыке, народным традициям, патриотизму и единству. Глава города отметил, что в Сургуте живут представители более ста народностей. В Год единства народов России фестиваль, по его словам, напомнил о таких ценностях, как любовь к Родине, уважение к истории и взаимовыручка.

Максим Слепов также привел слова президента России Владимира Путина: «Мы одна большая крепкая семья, часть великой России». Глава Сургута поблагодарил организаторов, артистов и жителей, которые стали участниками фестиваля, и выразил надежду, что такие мероприятия станут традиционными.

«Русское лето» прошло в рамках большого регионального фестиваля «Югра вместе!», который будет продолжаться весь месяц и в ходе которого будут разыграны шесть квартир и тысячи других ценных призов.


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13 сентября в 10:38, просмотров: 872, комментариев: 0
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