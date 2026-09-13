В Сургуте врачи спасли 98-летнюю ветерана ВОВ с тяжелейшим диагнозом

Врачи Сургута спасли 98-летнюю женщину, ветерана Великой Отечественной войны, с острым гангренозно-перфоративным холециститом и разлитым желчным перитонитом. Об этом сообщает ugra-news.ru. Пациентка терпела сильные боли шесть дней, прежде чем обратиться за медицинской помощью. Сначала ее обследовали в Федоровской больнице, после чего экстренно доставили в Сургутскую городскую клиническую больницу.

Состояние женщины осложняли сердечная и почечная недостаточность, системный атеросклероз и сахарный диабет. Перед операцией анестезиологи-реаниматологи стабилизировали ее состояние. Из-за возраста пациентки и высокой сложности случая хирурги выбрали лапароскопический метод, чтобы уменьшить операционную нагрузку. Во время вмешательства врачи обнаружили выраженное воспаление и перфорацию желчного пузыря. Лечение провели в два этапа. Дополнительные сложности возникли из-за нарушений сердечного ритма, однако специалистам удалось оперативно стабилизировать состояние женщины.

Реабилитация прошла успешно. Уже на десятые сутки после операции 98-летнюю пациентку выписали домой в удовлетворительном состоянии.