Ветеринар предупредила об опасности ежей и риске заражения бешенством

Ежи на дачных участках могут переносить вирус бешенства и другие опасные инфекции, поэтому обращаться с ними как с безобидными питомцами не стоит. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на кандидата медицинских наук и ветеринара Юлию Немцеву. По словам специалиста, при укусе или глубоком уколе иглой слюна животного может попасть в ткани. Именно в ней содержится вирус бешенства.

«Столбняк — риск особенно высок при глубоких загрязненных уколах иглами. Сальмонеллез — бактерии находятся на поверхности тела зверька; заражение происходит через грязные руки. Лептоспироз (болезнь Васильева-Вейля), дерматофития (стригущий лишай), грибковые инфекции кожи», — перечислила Немцева. Кроме того, на иглах ежей могут находиться клещи, которые способны переносить энцефалит и боррелиоз.

Брать животное голыми руками ветеринар не рекомендует. Если ежа необходимо перенести, лучше использовать плотные садовые перчатки или ткань. При укусе специалист советует промыть рану под проточной водой с мылом в течение 10-15 минут и обработать антисептиком, например хлоргексидином. После этого необходимо обратиться в травмпункт. Даже если животное выглядит здоровым, оно может быть носителем вируса, поскольку инкубационный период способен протекать без симптомов.

«Любое нарушение целостности кожных покровов (укус, царапина, глубокий укол иглой) требует консультации врача», — пояснила специалист.