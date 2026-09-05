Няганский ТЮЗ поборется за «Золотую Маску» со спектаклем «Бабуся»

Спектакль «Бабуся» Няганского театра юного зрителя вошел в число соискателей Российской национальной театральной премии «Золотая Маска» сезона 2025-2026 годов. Постановка главного режиссера театра Сойжин Жамбаловой претендует на награду в номинации «Драматический театр. Малая форма», сообщает РИЦ «Югра».

На первом этапе Экспертный совет фестиваля оценил видеоверсию спектакля. В октябре его представители приедут в Нягань, чтобы посмотреть постановку уже на сцене. Итоги конкурсного отбора станут известны в ноябре.

«Бабуся» рассказывает историю бабы Тоси, которая вырастила пятерых внуков. Двое из них погибли в Афганистане, остальные обзавелись собственными семьями. Позже женщина продала дом, отдала деньги внукам и переехала к дочери, однако после ее смерти была вынуждена жить у разных родственников, где ей не находилось места.

«Наш спектакль — это гимн любви и благодарности нашим бабушкам и дедушкам. Это послание молодому поколению о милосердии, человечности и доброте. Спектакль о памяти и в память о дорогих сердцу, самых близких людях. Хочется напомнить о самом хрупком, о том, что стоит изо всех сил беречь, ценить и уважать — близкого, родного человека и его далеко невечную жизнь», — рассказали в Няганском театре.

В этом году Няганский ТЮЗ уже входил в число соискателей премии во внеконкурсной номинации «Лучший спектакль для детей» с постановкой «Мальчик и Лули». Ее покажут в ноябре в Ханты-Мансийске.