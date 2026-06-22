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​Турция обошла Италию: жители Югры рассказали, где мечтают провести отпуск

Путешествия по России оказались популярнее заграничных у жителей Югры

​Турция обошла Италию: жители Югры рассказали, где мечтают провести отпуск
Фото: magnific.com

Жители Югры чаще выбирают отдых в России, чем поездки за границу. Однако среди зарубежных направлений безусловным фаворитом остается Турция. Такие результаты показал опрос сервиса SuperJob.

Путешествовать по стране предпочитают 41% югорчан. За отдых за границей проголосовали 34% респондентов, а еще четверть опрошенных так и не смогли определиться, где лучше провести отпуск.

Мужчины чаще выбирают российские курорты и путешествия по стране, а женщины чаще мечтают об отдыхе за рубежом. Кроме того, молодые жители округа охотнее рассматривают зарубежные поездки, тогда как старшее поколение отдает предпочтение внутреннему туризму.

Если говорить об отпуске мечты за границей, то чаще всего югорчане называют Турцию − ее выбрали 11% участников опроса. В тройку самых желанных направлений также вошли Италия (9%) и Таиланд (8%). Популярностью пользуются Египет, Китай, Греция, Вьетнам, Испания и Франция.

Среди российских направлений лидируют Сочи и Адлер − там хотели бы отдохнуть 11% опрошенных. Еще 10% признались, что идеальный отпуск для них − дома. В числе популярных направлений также оказались Крым, курорты Краснодарского края, Горный Алтай, Санкт-Петербург и Байкал.


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Сегодня в 11:36, просмотров: 215, комментариев: 0
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