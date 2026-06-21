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​Сегодня в Сургуте перекроют проезд у СурГУ из-за фестиваля «Соцветие»

Из-за фестиваля «Соцветие» в Сургуте ограничат движение транспорта

​Сегодня в Сургуте перекроют проезд у СурГУ из-за фестиваля «Соцветие»
Фото: администрация Сургута

Сегодня, 21 июня, в Сургуте временно ограничат движение транспорта из-за проведения XXVI фестиваля национальных культур «Соцветие». Об этом напомнили в городской администрации.

С 09:30 до 18:00 будет перекрыт проезд от перекрестка улицы Университетской и проспекта Ленина до площади перед Сургутским государственным университетом.

На время ограничений изменится схема движения автобуса №112. При движении от остановки «Университет» начальной станет остановка «Газпром». Для автобусов, следующих от остановки «ДПК Сургутское», остановка «Газпром» будет конечной.

Сам фестиваль начнется в 12:00 на Центральной площади города. В этом году мероприятие посвящено Году единства народов России и Году молодой семьи в Югре и пройдет под девизом «Соцветие культур – богатство России».

Для гостей подготовили концертную программу с участием творческих коллективов Сургута, выставку национального хлеба, ремесленную и торговую ярмарки, а также фотовыставку «Семейные традиции в кадре». Национально-культурные объединения представят собственные тематические площадки.

Специальными гостями праздника станут Московский казачий ансамбль песни и танца и исполнительница фольклора обско-угорских народов Вера Кондратьева из Ханты-Мансийска. Зрителей ждут народные песни, танцы и показательные выступления с шашками.

Новинкой фестиваля станет площадка «Югра – территория счастья!», на которой выступят молодые семьи. Завершится праздник традиционным исполнением гимна фестиваля.

Вход на все мероприятия свободный.


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Сегодня в 11:23, просмотров: 173, комментариев: 0
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