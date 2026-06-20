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​В Сургуте стартовала приемная кампания: документы начали принимать СурГУ и СурГПУ

Абитуриенты могут подать документы в СурГУ и СурГПУ в установленные сроки зачисления

​В Сургуте стартовала приемная кампания: документы начали принимать СурГУ и СурГПУ
Фото: СИА-ПРЕСС

Сегодня, 20 июня, в Сургутском государственном университете и Сургутском государственном педагогическом университете стартовала приемная кампания. В этом году абитуриентам предлагают более 1,3 тысячи бюджетных мест.

Прием документов открыт на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры. Подать заявление можно лично, по почте либо через портал Госуслуг с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн».

В Сургутском государственном университете, в 2026 году выделено 715 бюджетных мест на программы бакалавриата и 200 – на программы специалитета. Прием на очную форму обучения начался 20 июня. Об этом говорится на сайте вуза.

Для абитуриентов установлены разные сроки завершения подачи документов: 13 июля – для поступающих по результатам внутренних вступительных испытаний и 25 июля – для тех, кто поступает по результатам ЕГЭ.

Конкурсные списки будут опубликованы 27 июля, зачисление пройдет в начале августа. По информации Минобрнауки, 3 и 7 августа установлены «дни тишины», когда абитуриенты не смогут изменить или отозвать согласие на зачисление.

Кстати, в университете открыли новое направление подготовки – 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», ориентированное на подготовку инженерных кадров для энергетической отрасли региона. Как отмечается на сайте СурГПУ, подать документы на программу можно с начала приемной кампании.

В СурГУ в этом году предусмотрено 445 бюджетных мест на программы бакалавриата. Всего реализуется 17 направлений подготовки, указали на сайте университета. Прием документов ведется в установленные сроки: подать их можно очно, по почте либо через портал Госуслуг.

Приемная кампания в обоих вузах продлится до конца июля для большинства категорий поступающих. Подробная информация о правилах приема и образовательных программах размещена на официальных сайтах университетов.


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Сегодня в 15:51, просмотров: 122, комментариев: 0
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