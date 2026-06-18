За Евгением Барсовым приехала полиция после попытки остановить намыв песка у аэродрома «Боровая»

Полиция забрала депутата Думы Сургута и предпринимателя Евгения Барсова с места намыва песка в пойме Оби рядом с аэродромом «Боровая». Сам Евгений Барсов опубликовал в своих соцсетях видео с места событий.

По информации телеграм-канала «Погон», ссылающегося на источник в окружении депутата, инцидент произошел после очередной попытки Барсова остановить работы компании «ЮВиС».

«Полицию вызвали представители компании «ЮВиС». Барсов отказался проследовать с сотрудниками, заявив, что площадка ничем не огорожена и он ничего не нарушает. Затем дорожники снова включили воду, Барсов начал мешать работе бульдозера, и после этого его забрали», – сообщает источник телеграм-канала.

На опубликованных кадрах депутат находится на территории карьера в носках. В видео он говорит, что его обувь «уплыла». При этом в служебный автомобиль его сажают уже в ботинках.

Напомним, конфликт вокруг намыва песка в районе аэродрома «Боровая» продолжается уже несколько недель. Накануне, в ночь на 16 июня, были госпитализированы руководитель пилотажной группы «Барсы» Иван Барсов и волонтер Екатерина Ходарева, которые находились на месте проведения работ.

Евгений Барсов ранее заявлял, что работы по намыву песка ведутся за пределами согласованной территории и могут создать угрозу для аэродрома. В компании «ЮВиС», в свою очередь, сообщали, что работы проводятся на законных основаниях, а все необходимые разрешения получены.

После обращений депутата Югорская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку. По ее итогам были выявлены нарушения при проведении работ.