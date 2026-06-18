В Сургуте дорогу от улицы Игоря Киртбая до Тюменского тракта планируют достроить до конца августа

Строительство новой дороги от улицы Игоря Киртбая до Тюменского тракта в Сургуте выполнено более чем на 50%, сообщил СИА-ПРЕСС депутат Думы города Сергей Парфёнов во время выездной проверки объекта партийным десантом.

«Практически больше половины работ здесь уже выполнено. Осталось уложить асфальтобетонное покрытие, сделать беговые и велосипедные дорожки. Думаю, к концу года мы получим прекрасный объект для нашего города», – сказал Парфёнов.

По его словам, новая магистраль позволит разгрузить улицу Киртбая и организовать дополнительный въезд в Сургут, что снизит транспортную нагрузку на Тюменский тракт.

Как сообщил заместитель директора МКУ «УКС» Евгений Васюков, работы на объекте начались в прошлом строительном сезоне. За это время подрядчик сформировал дорожное полотно, выполнил отсыпку и переустроил инженерные сети теплоснабжения.

«На сегодняшний день цена контракта составляет 393 миллиона рублей. Никаких незапланированных расходов не возникло», – отметил Васюков.

Он уточнил, что при строительстве применяется технология холодного ресайклинга, которая ранее уже использовалась на дорогах Сургута. Кроме того, проект был скорректирован: вместо обычной остановки общественного транспорта на новой дороге появится теплый остановочный павильон с освещением и подключением к инженерным сетям.

Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алёна Соловьёва напомнила, что объект включен в «Карту развития Югры» и находится на контроле партийного десанта.

«Когда мы были здесь осенью прошлого года, дорога существовала фактически только на этапе подготовки. Сегодня виден серьезный прогресс. Самое главное – подрядчик подтверждает выполнение работ в установленные сроки», – отметила Соловьёва.

По информации заказчика, завершить строительство дороги и открыть движение планируется в конце августа. Новая транспортная артерия обеспечит удобный въезд в развивающийся микрорайон и улучшит транспортную доступность этой части города.