О чем говорили предприниматели на ПМЭФ и почему аплодисменты вызвала всего одна фраза президента

Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ, поручил отложить на неопределенный срок снижение порога выручки для упрощенного налогообложения. Его так и будут держать на 20 млн руб. «как можно дольше».

«Я так и знал, что в этом месте обязательно реакция зала будет», − сказал президент после аплодисментов.

А зал и правда ждал чего-то такого-эдакого от Путина. И даже не потому, что большая часть выступления президента была не столько о российской экономике, сколько о глобальных трендах: ИИ, глобальном переделе, «странах-коннекторах» (тех, которые стали новыми логистическими узлами в условиях санкций).

А потому, что разговор о непростой доле российского бизнеса ждали еще вчера на секции с Силуановым, Орешкиным и не пришедшей Набиуллиной. Но начался он только сегодня утром. Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров на завтраке Сбера разразился монологом о барьерах для российских предпринимателей. Там было и про зарегулированность, и про страх «за мной скоро придут». И про налоги, конечно, которые «душат бизнес».

Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что российский бизнес сталкивается с чрезмерным количеством требований и нормативов, из-за которых предприниматели вынуждены постоянно опасаться нарушений. В ходе выступления депутат продемонстрировал два тома документов и пояснил, что именно такой объем требований должна соблюдать небольшая организация, в которой работают всего шесть человек.

После этого даже странно было не услышать о налогах где-то в середине выступления Путина. К российской экономике он перешел в конце.

«Мы слышим критику с всех сторон, что у нас в экономике все «припало». Да, но мы опустились до того уровня, в котором страны ЕС живут долгие годы»

Поэтому, когда внезапно он озвучил это самое заветное поручение про порог НДС для МСП, зал будто выдохнул: ну, все − не зря мы на ПМЭФ собрались.

А если серьезно, я считаю, что озвученных мер недостаточно. Но мы же не умеем признавать свои ошибки. А жаль.

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