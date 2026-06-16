Тюменский историк – о том, почему северяне массово уезжают летом, чего не хватает городу для полноценного отдыха и какие пространства Сургута простаивают без дела

Каждое лето Сургут заметно пустеет: жители традиционно отправляются на «юга», а город как будто замирает в ожидании сентября. Почему так происходит, хватает ли городу парков, набережных и фестивалей, и что можно перенять у соседей − мы обсудили с исследователем Центра урбанистики Тюменского государственного университета Артёмом Михалишиным.

– Почему жители северных городов так стремятся уехать летом? Это вопрос климата, городской среды или сложившейся культуры отдыха?

– По моему мнению, отдых на «югах» стал своего рода традицией. Жители Сургута еще в советский период получали путевки в санатории, большие зарплаты и долгие отпуска, которые позволяли им получить «роскошный» по советским меркам отдых – на берегу Черного моря.

Также работа на Севере ассоциировалась с тяжелыми климатическими условиями, от которых требовался отдых, и летний период являлся самым удачным для этого. То есть тут наложилось сразу несколько факторов: и климат, и социальные практики, и сама культура северного отпуска, которая сформировалась десятилетиями.

– А если говорить про сам Сургут – достаточно ли в городе инфраструктуры для полноценного летнего отдыха? Парков, набережных, общественных пространств?

– Сургут беден в плане рекреационных пространств. Парки по типу «Саймы», «Кедрового лога», «Центрального» – небольшие по площади и мало что могут предложить в плане практик летнего отдыха: рыбалка, шашлыки, купание, пикники и так далее.

Доказательство того, что городская инфраструктура значительно не закрывает потребности горожан в практиках летнего отдыха, мы видим в том, что большинство ездят на ГРЭС, для того чтобы позагорать, пожарить мясо и искупаться. К сожалению, нередко это приводит к смерти горожан, так как это место не предназначено для купания.

То есть люди фактически голосуют ногами: если бы в городе были полноценные оборудованные пляжи, зоны для пикников, благоустроенные набережные – поток на ГРЭС был бы значительно меньше.

– Каких объектов и форматов городу не хватает, чтобы жителям было интересно оставаться летом?

– Это сложный вопрос. Во-первых, нужны крупные события: фестивали – особенно музыкальные, чтобы работали общественные пространства, как, например, Центральная площадь, – спортивные марафоны. Все это позволило бы аккумулировать туристический трафик, возможно, лишь внутри округа или соседних областей. Тем не менее это позволит создать событийный интерес, в том числе и у самих сургутян.

Во-вторых, популяризация локального колорита. Хороший пример – это День оленевода в деревне Русскинской. В небольшой населенный пункт съезжается большой поток туристов.

Сургут может также использовать летние национальные праздники или предлагать горожанам почувствовать себя в качестве индигенного населения: прокатиться на обласе по реке «Сайма», отведать строганины и так далее. В целом это мог бы взять под свою ответственность ИКЦ «Старый Сургут» совместно с Краеведческим музеем. Ресурс есть, нужно только им грамотно распорядиться.

– Как соседние города – Тюмень, Казань, Екатеринбург – работают с летним досугом? Что из этого опыта можно перенять Сургуту?

– Как уже говорил: фестивали. Во всех трех городах они проводятся. Самый популярный проходит в Екатеринбурге – Ural Music Night, на котором, кстати, выступают и сургутские артисты.

Также это праздник Дня города. В Тюмени он, как и в Сургуте, проходит летом и становится полномасштабным событием: толпы горожан выходят на улицы, чтобы побывать на концертных площадках, посмотреть салют и так далее.

Эти события становятся причиной, по которой в города приезжают различные мастера народных ремесел или другие представители креативных индустрий, организуются ярмарки на центральных улицах. То есть День города может стимулировать экономику. Это не просто культурное мероприятие – это инструмент развития.

– А если посмотреть на сам Сургут – есть ли в городе пространства, потенциал которых сегодня не раскрыт?

– Я думаю, что потенциал есть у Центральной городской площади напротив СурГУ и у Площади Советов. Но, к сожалению, сегодня они никак не работают.

Особенно странная ситуация с Центральной площадью, которая была построена почти три года назад, но на ней так ничего и не появилось, кроме постоянно закрытых общественных туалетов. В летний период площадь пустая – оно и понятно: в летнюю жару без тени там невозможно находиться.

Площадь Советов неплохо благоустроена, иногда на ней можно встретить горожан, сидящих на лавочках. Но ее следует использовать более широко – это готовая сцена для городских событий, которая большую часть времени простаивает.

Разбираемся, возможно ли полноценно отдохнуть летом в Югре, − в обзоре СИА-ПРЕСС.