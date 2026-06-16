Конфликт из-за намыва песка возле аэродрома «Боровая» в Сургуте получил новое развитие

Конфликт вокруг намыва песка в районе аэродрома «Боровая» в Сургуте получил новое развитие. По информации источника СИА-ПРЕСС, в ночь на 16 июня были госпитализированы два человека, которые находились на месте проведения работ.

По словам собеседника редакции, руководитель пилотажной группы «Барсы» в Сургуте Иван Барсов и волонтер Екатерина Ходарева дежурили рядом с трубой, через которую ведется намыв песка. Источник утверждает, что после начала работ они получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

Информация о госпитализации также появилась в социальных сетях Ивана Барсова. В публикации говорится, что он находится в реанимации с травмой головы и переохлаждением. Кроме того, сообщается о госпитализации одной из волонтеров – Екатерины Ходаревой. Официального подтверждения этой информации на момент публикации нет. Дозвониться до Евгения Барсова редакции пока не удалось.

Ситуация вызвала активное обсуждение в соцсетях. Мнения сургутян разделились.

«Вы зашли на чужую территорию и не даете людям выполнять поставленные задачи. Разбираться нужно «на верхах», а здесь рабочие просто делают свою работу», – написала в комментариях сургутянка Ольга З.

Другие пользователи поддержали противников намыва песка.

«Я как руководитель никогда не отдам распоряжение выполнять работы, если они могут навредить здоровью людей. Пусть этот вопрос решает руководство, но брать такой риск на себя нельзя», – считает Иван П.

Ранее депутат Думы Сургута и бизнесмен Евгений Барсов заявлял, что пытается остановить работы по намыву песка, которые, по его мнению, ведутся за пределами согласованной территории и могут создать угрозу для аэродрома.

«Они ждут, когда я уйду. Сейчас они не могут включить, так как могут затопить насмерть. Я тут ночую на трубе», – рассказывал парламентарий СИА-ПРЕСС на прошлой неделе.

В компании «ЮВиС» ранее сообщали редакции, что работы ведутся на законных основаниях, а земельный участок используется по договору аренды. Представители компании также заявляли, что все необходимые разрешительные документы получены, а складирование песка носит временный характер.

Напомним, после обращений Евгения Барсова Югорская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку. По ее итогам были выявлены нарушения при проведении работ. Вопрос также рассматривался в думе Сургута, где обсуждались как действия депутата, так и возможные экологические последствия намыва песка.