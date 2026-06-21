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​Цифровые помощники в МАКС: более 760 каналов и почти 60 тысяч пользователей в Тюменской области

Жители региона Тюменской области чаще всего обращаются к чат-ботам для записи к врачу

​Цифровые помощники в МАКС: более 760 каналов и почти 60 тысяч пользователей в Тюменской области
magnific.com

В Тюменской области продолжает расти популярность национального мессенджера МАКС. Сейчас в нем работает более 760 региональных каналов, а число их уникальных пользователей почти достигло 60 тысяч, сообщили в департаменте информатизации региона.

По итогам мая 2026 года самым востребованным сервисом остается чат-бот «Запись к врачу в Тюменской области» – им воспользовались 36 371 человек. Он помогает записаться на прием к 14 специалистам, включая терапевтов, педиатров, офтальмологов, акушеров-гинекологов, стоматологов, хирургов и фтизиатров. Через бот можно отменить или перенести визит, а также получить телемедицинскую консультацию. Ранее губернатор Александр Моор сообщал, что с начала года через этот сервис было проведено свыше 26 тысяч телемедицинских консультаций.

Многофункциональным помощником «Мои Документы» в мае воспользовались 11 857 человек. Сервис позволяет получить консультацию по услугам МФЦ, записаться на прием, отменить или изменить запись, проверить статус дела, найти ближайший филиал МФЦ и взять талон в живую очередь.

К чат-боту «TyumenFree Wi-Fi», помогающему находить бесплатные точки доступа к интернету, обратились более 600 жителей. Всего в Тюменской области работает 194 точек бесплатного Wi-Fi. Сеть TyumenFree активно модернизируется: в 2026 году продолжается обновление оборудования до стандарта Wi-Fi 6.

В начале марта запустили чат-бот «Запись в ЗАГС Тюменской области», услугами которого воспользовались 840 человек. Самым «молодым» стал цифровой сервис «АвтоПомощник72». Он позволяет удаленно записаться на разбор ДТП без пострадавших, а также получить доступ к порталу Госуслуг для оформления европротокола. С конца мая к нему обратились более 280 горожан.

В мае к чат-боту «СВОи в Тюменской области» обратилось более 670 граждан. За каждым визитом стоит помощь защитникам и их семьям. Также для жителей работает бот «Служба по контракту в Тюменской области» – один из первых подобных сервисов в России.

Развитие цифровых помощников в регионе ведется в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».


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Сегодня в 12:40, просмотров: 131, комментариев: 0
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