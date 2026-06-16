Дело Филатова выходит на финал: почему вопросов все еще много

В Сургуте приближается развязка одного из самых заметных уголовных процессов последних лет - суда над бывшим главой города Андреем Филатовым. Прокуратура просит для него шесть лет строгого режима, а защита настаивает на более мягком подходе.

Журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают, как менялась логика дела Андрея Филатова, почему история с его сотрудничеством со следствием выглядит неоднозначно, как это дело связано с фигурой Алексея Шипилова, почему процесс оказался куда менее резонансным, чем дело Дмитрия Попова, и чего можно ожидать от дальнейшего развития уголовных сюжетов вокруг бывших сургутских чиновников.

Дмитрий Щеглов: В Сургуте приближается кульминация на данный момент пока что центрального судебного уголовного процесса - это суд над Андреем Филатовым. Ему инкриминируется организация коммерческого подкупа на 130 миллионов рублей в составе некой группы. И вот получается: прокуратура запросила для него 6 лет строгого режима. Защита просит дать условный срок ввиду того, что Андрей Филатов сотрудничал со следствием и, по всей видимости, был одним из тех, кто дал показания на другого нашего именитого ныне фигуранта уголовного дела Алексея Шипилова, который был первым вице-губернатором при Наталье Комаровой. Или просто вице-губернатором, простите. И вот сейчас Андрей Филатов говорит, что он не был организатором преступного процесса, а выступал только в качестве посредника. Что вообще происходит с этим делом, сегодня обсудим. Меня зовут Дмитрий Щеглов, мой коллега, журналист Тарас Самборский, на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима, привет всем, друзья.

Д.Щ.: Что бы ты сказал сейчас, глядя на развитие рассмотрения этого уголовного дела? Какие перспективы, что дальше можно ожидать?

Т.С.: Если честно, я не читал материалов, по-моему, их простой человек и не может почитать. Но обратило на себя внимание следующее: когда Андрей Филатов как будто бы неожиданно отказался от сделки со следствием, заявил, что он ее прекращает, не только его защита, но и гособвинение поддержали заявление обвиняемого.

Д.Щ.: Да.

Т.С.: Что означает, опять-таки я не юрист и не спец в этих уголовно-процессуальных нюансах, но для меня это что означает? Означает, что, видимо, так и предполагалось. То есть по первому требованию... Там, по-моему, о шести годах колонии шла речь.

Д.Щ.: Да.

Т.С.: Ну, минус домашний арест, минус какое-то время, проведенное в СИЗО, и, как мне виделось, как мне объясняли знатоки подобных дел против чиновников высокопоставленных, все бы закончилось через год-полтора, там максимум два, условно-досрочным освобождением. Вот была такая схема. Это якобы за сотрудничество со следствием. Теперь сотрудничества со следствием если нет, то тогда что получается? Показания против Шипилова есть. Шипилова теперь будут что, делать главой этой организованной преступной группы?

Вопрос. Почему-то дело Андрея Филатова связывается с Алексеем Шипиловым. Еще раз: я понятия не имею, о чем там везде идет речь. Значит, если дело Андрея Филатова пересматривается и ему будет инкриминироваться другое преступление или другая статья, то, видимо, для него обстоятельства складываются еще более благоприятным образом, чем до последних дней. И, собственно, мы видим, что как-то все уголовное дело против него идет в более спокойном и менее истеричном тоне, чем, например, если кто помнит, против Дмитрия Попова.

Д.Щ.: Было дело.

Т.С.: Которого, заметим, никто не арестовывал, но следственные органы весьма охотно комментировали это дело, очень подробно объясняли, в чем заключается, по их версии, преступление, совершенное Поповым. И дело Попова вообще являлось на протяжении двух или трех лет таким очень ярким общественным резонирующим событием. А с делом Филатова совсем все наоборот. Может быть, народ привык к уголовным делам против сургутских мэров, может быть, тренируется на будущее, вырабатывает какое-то спокойствие в этом вопросе. Но резонансности это дело не имеет, согласитесь.

Д.Щ.: Ну да.

Т.С.: Ну мэр, да, ну вот. Интерес вызван только потому, что речь идет о мэре города Сургута. Не более того. Какая-то связка с вице-губернатором Югры. Ну, вроде бы. Но резонансность совершенно по сравнению с делом Попова низкая. При этом Попов, как говорится, с треском выиграл свое дело и доказал свою невиновность, о чем, кстати говоря, многие и говорили, в том числе мы с тобой. Что ни о какой уголовщине там речи не идет. А вот в деле Филатова он сам, во-первых, признал свою вину, да и сообществу, которое за этим всем наблюдает, ничего там такого диковинного и не нашлось, не обнаружилось. То есть понимаете, в чем дело? Ну да. А разве как-то могло быть по-другому? Вот так люди воспринимают уголовное преследование нашего бывшего градоначальника.

Соответственно, это такие репутационные, что ли, вещи. Когда вспоминаешь, собственно, закрытость команды Андрея Филатова, кроме него там ни одного руководителя города ведь горожане и не знали по имени, в лицо. То есть только Андрей Филатов у нас был. Похожая ситуация, кстати, была и у Вадима Шувалова, но там хотя бы Алексей Жердев пытался на себя одеяло перетягивать. Ну, две фигуры было известно.

Д.Щ.: Да-да-да.

Т.С.: Но там, видите, вопрос был решен эвакуацией. Здесь вот так произошло. Поэтому трудно что-либо говорить. А еще есть же два сургутских высокопоставленных сидельца - Виталий Шаров, заммэра, и Алексей Дворников. Там, по моей информации, тоже им инкриминируют ОПГ. Это серьезная очень статья. Ну, это, видимо, самая плохая статья. То есть это самые максимальные сроки. За что им инкриминируют ОПГ? Мне вот просто интересно. ОПГ было создано... Это имеет ОПГ отношение к делу Филатова, Шипилова, или это что-то другое? За этим всем надо, в общем, с интересом наблюдать. Я как-то не очень понимаю, как ОПГ создаются... То есть я понимаю, как они создаются, но в случае с Дворниковым, Шаровым мне меньше это кажется вероятным. В случае с Филатовым непонятно даже, при чем тут Нижневартовск, он вроде мэром Сургута был. А может быть, просто за Нижневартовск зацепили, ну и по Сургуту не стали рыть дальше, этого достаточно. В общем, ясно, что ничего не ясно.

Д.Щ.: Да. Что ж, дорогие друзья, если вам интересно то, что мы обсуждаем, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на нас, читайте нас на siapress.ru, там будет расшифровка, ссылка, как всегда, в описании. И до новых встреч через неделю. До свидания.

Т.С.: Спасибо, друзья, всем пока.