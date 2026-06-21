Система «Безопасный город» помогла задержать 97 человек в Тюменской области

В Тюменской области подвели итоги реализации государственной программы «Профилактика правонарушений» за 2025 год и первые пять месяцев 2026-го. Результаты рассмотрели на заседании Координационного совета под председательством заместителя губернатора Павла Белявского, сообщает пресс-служба губернатора региона.

С января по май 2026 года количество зарегистрированных преступлений снизилось более чем на 21 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Раскрываемость возросла до 44 процентов. Существенно уменьшилось число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также почти на 21 процент снизилось количество правонарушений, совершенных иностранными гражданами.

Важную роль в обеспечении безопасности играет аппаратно-программный комплекс «Безопасный город». Сегодня он включает 6 380 камер видеонаблюдения в 23 муниципалитетах, из которых 928 оборудованы функцией распознавания лиц. За пять месяцев 2026 года с помощью системы задержано 97 человек, находившихся в розыске, и раскрыто 31 преступление – это значительно больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В 2025 году в рамках программы также улучшали материально-техническую базу органов внутренних дел. Приобретены семь оснащенных спецоборудованием патрульных автомобилей, семь машин для участковых уполномоченных, один автомобиль для кинологической службы, а также компьютерная техника для различных подразделений.

Павел Белявский обратил внимание на рост преступности среди несовершеннолетних. Для преодоления этой тенденции необходимо повышать эффективность профилактической работы и усиливать межведомственное взаимодействие, подчеркнул заместитель губернатора.