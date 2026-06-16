Цены на бензин в Сургуте превысили 80 рублей за литр

В Сургуте зафиксировали очередной рост цен на топливо. Стоимость бензина и дизеля увеличилась сразу на нескольких сетях АЗС, сообщает «Сургутская трибуна» со ссылкой на Агентство нефтегазовой информации.

Наиболее заметно подорожало дизельное топливо на АЗС «Эталон». Цена выросла на четыре рубля – до 87,60 рубля за литр. Здесь же бензин АИ-95 подорожал на 1,30 рубля и теперь стоит 80,10 рубля за литр, а АИ-92 прибавил 1,50 рубля, достигнув 74,60 рубля.

Повышение цен затронуло не только «Эталон». Стоимость топлива скорректировали также сети «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» и «Газпром нефть», где основные виды горючего также стали дороже.

Рост цен наблюдается и в других городах Югры. Так, в Ханты-Мансийске бензин АИ-95 и АИ-92 на некоторых АЗС подорожал сразу на три рубля за литр. Дизельное топливо прибавило в цене 2,80 рубля. В Нижневартовске повышение также затронуло несколько крупных сетей автозаправок.

Между тем, Тюменьстат также сообщал, что бензин с начала года прибавил в цене 6,8%, дизельное топливо – 2,6%.