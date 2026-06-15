​Югра сокращает бесплатные парковки: как это должно работать по уму

В Югре меняются правила пользования парковками у транспортных объектов, принадлежащих государству и муниципалитетам. Бесплатные периоды на таких стоянках отменяют, и это выглядит как часть большого тренда на платное парковочное пространство.

Журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают, почему это решение в целом можно считать правильным, как должны быть устроены парковки у аэропортов, вокзалов, больниц и других общественных объектов, почему простая отмена бесплатного периода без продуманной логистики вызовет раздражение, и какой опыт Югра могла бы перенять у Москвы и Тюмени.

Дмитрий Щеглов: В Югре меняются правила парковок возле транспортных объектов, которыми владеют окружные или местные власти. Согласно недавнему решению Думы Югры, полностью отменены все бесплатные периоды использования этими парковками на всех государственных, муниципальных аэропортах, аэровокзалах, железнодорожных, речных вокзалах, автовокзалах — в общем, везде, где владельцем является государство. Как будто бы тренд на плату за парковку все больше и больше проникает в нашу реальность. Обсудим это сегодня. Меня зовут Дмитрий Щеглов, мой коллега, журналист Тарас Самборский, на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Здравствуйте, Дима. Привет всем, друзья.

Д.Щ.: Про платные парковки мы с тобой говорили, и про то, что они рано или поздно, многие парковки в центрах городов, возле каких-то важных учреждений и так далее, рано или поздно все равно будут становиться в каком-то формате платными: будь то какая-то абонентка небольшая для местных жителей или будь то какие-то специальные гостевые парковки. Процесс потихоньку как будто бы движется. Он не какими-то семимильными шагами, но тем не менее. Как ты оцениваешь?

Т.С.: Я оцениваю это как правильное решение, потому что наведение порядка на муниципальной земле — это вопрос давно назревший в Сургуте и в остальных муниципалитетах Югры, да и всей страны. Вопрос очень болезненно воспринимается людьми. Их понять можно, потому что люди, особенно в условиях увеличивающейся инфляции, подозревают власти в том, что каждым своим решением и действием они расходы населения только увеличивают косвенными всякими поборами. А парковки на муниципальных землях — это, конечно же, один из видов извлечения денег из кармана граждан в пользу в данном случае муниципалитета. Ну или аэропорта, если он является федеральной структурой по собственности.

Но тем не менее надо понимать, что качество оказываемых услуг аэропортами, железнодорожными вокзалами, другими транспортными предприятиями или другими предприятиями и учреждениями социального обслуживания, например больницами, школами, мэриями, будет хорошим только тогда, когда весь комплекс оказываемых услуг — от въезда на территорию до посещения туалета внутри — будет отработан на сто процентов.

Вот один из аспектов — это парковки. Мы говорим очень много лет о том, что Сургут как муниципалитет, перенасыщенный автотранспортом, входящий в число, по-моему, теперь уже пяти лидеров страны по количеству единиц автотехники на душу населения, должен эту проблему решать. И хорошо, что округ хотя бы с аэровокзалами и железнодорожными вокзалами взялся за решение этой задачи.

То есть надо людям понять, что, к сожалению, бесплатной парковки ночью или в какие-то выходные дни просто быть не должно. Во-первых, сегодня аэровокзалы и другие транспортные центры работают круглосуточно, как правило. Более того, очень многие те же аэропорты, те же международные аэропорты стараются переносить нагрузку на ночное время. Не на дневное, а на ночное, особенно это связано с длинными полетами, так чтобы люди успевали прилетать в какое-то дневное время. Надо признать очевидный факт: парковка будет платной всегда у таких учреждений, как аэропорт.

Другое дело, товарищи, что надо посмотреть, как окружные власти видят этот процесс. Они просто сейчас запретят ночную бесплатную парковку, и все на этом кончится, или все-таки будет внедрен нормальный логистический подход к решению этой задачи? А решается задача парковки возле аэропортов, вокзалов, больниц и так далее по списку организацией двух, трех и большего количества зон, предназначенных для паркования. Как это во всем мире есть.

Первая зона — «быстрая», так называемая. Подъехал, выгрузил, уехал. Тебе достаточно 15 минут, в каких-то ситуациях, допустим, 20 минут — например, большой больничный комплекс: ты пока там доедешь до какого-то нужного корпуса, пока больного человека выгрузишь, доведешь до приемного покоя, до ресепшена, до регистратуры, пройдет 20 минут, 30 минут. Мы сейчас не про цифры говорим, говорим про принцип. Приехал, выгрузил, быстро уехал. Это бесплатно, условное бесплатное время дается. Ты за это время должен успеть все дела сделать.

Средняя тарификация. Ожидание от 30 минут до 60, до 120 минут — в зависимости, опять-таки, от специализации той территории, о которой мы говорим. Опять удобный пример — аэропорт. Вы встречаете кого-то, а кто-то опаздывает: самолет или таможенный контроль долго проходит. Можно предусмотреть, что не стоя перед входом в аэропорт, а в метрах в 200-300-400 от входа в аэропорт ты можешь за какие-то скромные деньги это делать. Но это будет организованная парковка. То есть ты въехал, и у тебя пошел счетчик. Те же 15 минут бесплатно, потом у тебя счетчик не такой большой, как, например, на «быстрой» парковке, где невыгодно оставлять машину надолго, потому что там у тебя сразу через 15 или 20 минут счетчик начинает включаться зверски.

Опять-таки нормальное логистическое решение во всем мире. Не надо занимать подъездные пути перед входом в аэровокзал. Вот кто пользуется Внуково, например, аэропортом, или Шереметьево, нижняя часть Шереметьево, старое Шереметьево, как он там терминал называется, не знаю, F, что ли. Там же невозможно находиться, потому что кто во что горазд. Приезжают, бросают машины. И это несмотря на то, что там тарифы очень высокие. Столпотворение.

Средняя парковка, да. И наконец долгая парковка — это та самая парковка, из-за которой сейчас в Сургуте большой спор идет: зачем закрывают парковку, вот эту стихийно организованную. Но на самом деле она выполняет очень важную функцию. Люди, которые улетают на световой день, на сутки, это и работники авиакомпании, члены экипажа, это какие-то командировочные, оставляют свою машину, возвращаются после командировки и садятся в нее, и едут. Так вот эта долгая парковка, где можно на много-много дней машину оставлять, опять-таки за понятные деньги.

То есть если в городе существуют зоны для долгосрочного паркования, в Сургуте такого нет, но в других городах есть, можно изучить опыт. Ну ты уехал на три дня. Сколько тебе не жалко денег отдать за то, чтобы твоя машина стояла на три дня на такой парковке? Это все считается. Не знаю, условно, 300 рублей отдал, 500, поехал. Ты знаешь зато: у тебя машина под боком, ты выехал, тебе в какой-нибудь Пойково не надо искать такси, поезд, пересадки. Все.

Соответственно, если бы территории при авиационных, железнодорожных, прочих транспортных узлах, при социальных учреждениях типа больниц, университетов, школ организовали таким образом — это было бы великолепно. Это был бы правильный шаг в направлении организации парковочного пространства наших городов. А следующим шагом надо делать деление городов на зоны, на резидентные зоны, и делить город на какие-то сектора. И жители того или иного сектора, например, ты прописан на улице Гагарина. А улица Гагарина входит, по-моему, в какой-то микрорайон, восьмой или 8А, я не знаю, могу соврать, ну допустим. Вот допустим, это восьмой микрорайон. В нем там еще Просвещения, Энгельса кусочек, Энергетиков. Вот резиденты этой территории свои автомобили паркуют на этой территории, например, бесплатно или у них годовая парковочная карта стоит каких-то денег символических. Ну 500 рублей, допустим. Я говорю цифры абсолютно от потолка. Все остальные люди, которые приезжают и паркуются в этих зонах, имеется в виду на муниципальной земле, не у торговых центров, не в тех специальных зонах, они должны платить. Все, у них должно быть мобильное приложение. С этим сейчас некоторые известные проблемы, хорошо, допустим, будет по старинке какой-то парковочный автомат стоять. И они должны заплатить за это.

Это так надо организовать. Город делится на зоны красные, где проблема с парковкой, и желтые, где приграничное состояние, и зеленые, где, в общем-то, парковочные резидентские карты можно не вводить, потому что мест полно. Это совершенно элементарная работа для любого департамента городского хозяйства, дорожной дирекции. Это все разрабатывается, внедряется, и людям становится жить удобно.

Поговорите с москвичами, которые в первые годы собянинской реформы по парковочным местам вопили. Мы все это знали, слышали. А теперь москвичи признают, что, конечно же, эта реформа сделала жизнь в городе более удобной. Да, кто-то за это платит. Владение автомобилем всегда стоит денег, мы об этом тоже говорили.

Д.Щ.: Да, в Тюмени каждый год планомерно расширяется пространство платных парковок, и город над этим работает прямо неустанно. У них там прямо этот процесс кипит. И, соответственно, город извлекает какую-то денежку для содержания этих парковок, ремонта дорог, этим и еще плюсом как-то нивелирует транспортный коллапс в некоторых своих районах, где совсем все очень тяжело. И про этот опыт мы тоже все прекрасно знаем.

Что ж, будем завершать эту часть нашего разговора. Если вам интересно то, что мы обсуждаем, пожалуйста, пишите комментарии, ставьте лайки. Читайте нас на siapress.ru, ссылка будет в описании на текстовую расшифровку. И до новых встреч, скоро вновь услышимся. До свидания.

Т.С.: Спасибо, друзья. Всем пока.