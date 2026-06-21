Медик из Ханты-Мансийска признана одним из лучших врачей России

Заведующая неврологическим отделением Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска Людмила Анищенко вошла в число лауреатов национальной медицинской премии «Признание». Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук.

«Людмила Ивановна вошла в состав группы специалистов, удостоенных главной медицинской премии «Признание» за создание принципиально нового направления в медицине – трехуровневой системы помощи пациентам с инсультами. Эта модель не просто прорыв для нашей страны, она признана лучшей в мире!» – говорится в сообщении.

Людмила Анищенко посвятила медицине 41 год. Более двух десятилетий – 23 года – она работает в Окружной клинической больнице Ханты-Мансийска. За это время под ее руководством помощь получили сотни пациентов, перенесших инсульт.

За многолетний труд врач отмечена рядом профессиональных наград, в том числе нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» и званием «Заслуженный работник здравоохранения Югры».

Руслан Кухарук поздравил Людмилу Анищенко с высокой наградой и поблагодарил медицинских работников округа за преданность профессии.

«Ваш труд – пример истинного служения людям и медицине. Благодарю медиков Югры за верность клятве и доброту, которая лечит не меньше лекарств», – подчеркнул губернатор.

Напоминаем, что сегодня, 21 июня, в России отмечается День медицинского работника.