В Сургуте число участников экстремального забега «Стальной характер» почти удвоилось, а организаторы подготовили обновленную трассу

Сегодня, 20 июня, в Сургуте на лыжно-роллерной трассе «Аверс» стартовал экстремальный забег «Стальной характер». В этом году на соревнования зарегистрировались около 1,5 тысячи человек – это почти в два раза больше, чем годом ранее. Участникам предложили дистанции протяженностью три, пять, семь и девять километров с десятками препятствий.

Первый старт состоялся в 11:00, последний – в 13:15. Перед каждым забегом команды проходили общую разминку и произносили традиционную клятву участников.

На открытии мероприятия заместитель председателя Тюменской областной думы Галина Резяпова пожелала спортсменам преодолеть прежде всего самих себя:

«Желаю вам преодолеть самих себя, победить себя, свой страх, свои неумения. Это главное в «Стальном характере». И, конечно, поменьше травм – завтра День медика. Пусть у медиков будет поменьше работы».

По словам организатора проекта Лучианы Кузнецовой, интерес к соревнованиям продолжает расти:

«В 2024 году у нас было 900 участников, а в этом — уже полторы тысячи человек. Мы этому безумно рады. Кроме того, проект выходит в новые города — например, в этом году впервые проведем забег в Мегионе. Всего по России в “Стальном характере” ежегодно участвуют около 25-30 тысяч человек».

Она отметила, что ежегодно организаторы обновляют стартовые пакеты участников, а также добавляют новые препятствия. В этом году на трассе появился этап «Карман».

Всего участникам предстояло преодолеть более двадцати испытаний, среди которых малый и большой барьеры, болото, траншея, брод, колючая проволока, наклонный и прямой бастионы, сети, трубы, бревна, контейнер, «Вертикальный мир», «Грязные танцы» и другие. После прохождения наклонного бастиона спортсмены могли восстановить силы на пункте с питьевой водой.

Впервые в соревнованиях приняла участие команда общественной организации «Экос». Ее представитель Вероника рассказала, что коллектив намерен сделать участие в забеге ежегодной традицией.

«Мы подготовленная команда с активной жизненной позицией. Каждый член нашей организации ведет здоровый образ жизни. Планируем ежегодно участвовать в «Стальном характере» и превратить это в добрую традицию».

Тем, кто пока сомневается, стоит ли выходить на старт, участница советует не бояться.

«Жизнь настолько коротка, что нужно делать здесь и сейчас. Главное – идти, а дальше просто получать удовольствие», – добавила она.

Для некоторых спортсменов нынешний старт стал дебютным. Екатерина, преодолевшая трехкилометровую дистанцию, призналась, что после зимнего участия в «Зове предков» решила серьезно заняться подготовкой.

«Я получила то, что хотела: заряд драйва, адреналин, эндорфины и атмосферу счастливых людей. Планирую продолжать участвовать и увеличивать дистанцию», – сказала спортсменка.

С каждым годом «Стальной характер» привлекает все больше участников – как опытных любителей экстремальных стартов, так и тех, кто впервые решается проверить свои силы на полосе препятствий. Судя по числу желающих выйти на старт в этом году, интерес к проекту в Сургуте продолжает расти.