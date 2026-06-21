VOLGA объявила цены на новые автомобили и начала продажи в России

Российский автомобильный бренд VOLGA объявил о старте продаж модельного ряда. В дилерских центрах по всей стране уже доступны три автомобиля: бизнес-седан C50, среднеразмерный кроссовер K40 и флагманский внедорожник K50. Стоимость моделей начинается от 2,749 млн рублей.

VOLGA C50: бизнес-седан от 2,9 млн рублей

Седан VOLGA C50 позиционируется как автомобиль бизнес-класса. Модель оснащается 2,0-литровым турбированным двигателем мощностью 150 или 200 лошадиных сил и роботизированной коробкой передач.

Стоимость автомобиля начинается от 2,899 млн рублей. Уже в базовой комплектации предусмотрены светодиодная оптика, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, камеры кругового обзора и система бесключевого доступа.

Топовая версия «Премиум» стоимостью от 3,299 млн рублей получила адаптивный круиз-контроль, систему удержания в полосе движения, вентиляцию сидений и премиальную аудиосистему.

VOLGA K40: городской кроссовер от 2,7 млн рублей

Самой доступной моделью линейки стал кроссовер VOLGA K40. Автомобиль предлагается с двумя вариантами двигателей: 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 лошадиных сил и 2,0-литровым двигателем на 200 лошадиных сил с системой полного привода.

Цена базовой версии начинается от 2,749 млн рублей. В стандартное оснащение входят климат-контроль, камера заднего вида, круиз-контроль и подогрев зоны стеклоочистителей.

В более дорогих комплектациях доступны панорамная крыша, адаптивный круиз-контроль, беспроводная зарядка для смартфона, системы автоматического торможения и удержания автомобиля в полосе движения.

Стоимость максимальной версии составляет от 3,799 млн рублей.

VOLGA K50: флагманский внедорожник от 4,2 млн рублей

Самой крупной и дорогой моделью бренда стал полноприводный кроссовер VOLGA K50. Автомобиль оснащается 238-сильным турбированным двигателем объемом 2,0 литра и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Стоимость базовой комплектации начинается от 4,199 млн рублей. В оснащение входят панорамная крыша, трехзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, вентиляция и массаж водительского кресла.

Версия «Премиум» получила усиленную шумоизоляцию, проекционный дисплей, систему контроля слепых зон и премиальную аудиосистему. Топовая комплектация «Эксклюзив» стоимостью от 4,649 млн рублей отличается эксклюзивными вариантами отделки салона и окраски кузова.

Что еще известно о новых VOLGA

Как сообщили в компании, все автомобили получили адаптацию для российских условий эксплуатации. В стандартное оснащение входит зимний пакет с подогревом сидений, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

На автомобили распространяется гарантия сроком пять лет или 150 тысяч километров пробега.

Производство моделей организовано в Нижнем Новгороде на площадке мощностью до 110 тысяч автомобилей в год. В компании заявляют, что в дальнейшем планируют расширять локализацию производства и развивать собственную модельную линейку.