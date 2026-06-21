Тюменская область готовится к выборам

В Тюменской области прошла конференция регионального отделения «Единой России», на которой обсудили подготовку к предстоящим выборам в Государственную Думу и Тюменскую областную Думу, которые состоятся 20 сентября. Губернатор Александр Моор отметил, что партийные институты показали свою готовность во время предварительного голосования в конце мая.

«В предварительном голосовании в нашем регионе участвовали свыше 149 тысяч выборщиков. Это больше 12% от общего числа избирателей. Кроме этого, жители активно присоединяются к формированию новой народной программы, они оставляют свои предложения, направленные на развитие нашего региона», – сообщил глава региона.

На конференции также обсудили задачи, которые необходимо выполнить до дня голосования. Предстоит напряженная и масштабная избирательная кампания. Губернатор выразил уверенность, что жители региона примут активное участие в голосовании.

«Впереди много работы и планов, которые нужно воплотить в жизнь. Уверен, жители региона примут активное участие в голосовании», – подчеркнул губернатор.