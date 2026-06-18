Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

20 июня

Видеотрансляция сказок с оркестром «Свинопас» и «Огниво»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, малый зал. Время: 14:00.

Сказки по мотивам сказок Ганса Христиана Андерсена: о принце, который представляется свинопасом для того, чтобы добиться руки высокомерной принцессы и о везучем солдате, который с помощью огнива не только избежал виселицы, но и женился на принцессе.

Телефон для справок: 52-18-12. Вход свободный. 0+

Концерты под открытым небом

Место проведения: площадь Советов, ул. Энгельса, 18. Время: 17:00 и 18:00.

Летние филармонические сезоны продолжаются. В субботу сургутян ждет целых два мероприятия: концертная программа «Вечерний плейлист» и танцевальная программа «Кружится вальс». Звучать будет камерный оркестр русских народных инструментов «Былина».

Концерты состоится при благоприятных погодных условиях. Вход свободный. 0+

Сольный концерт «ЕЛЬ»

Место проведения: Концертная площадка «Компромат», улица Ленинградская, 3/1. Время: 19:30.

Сургутская метал группа «ЕЛЬ» приглашает на большой сольный концерт, посвященный выходу альбома «Цифровая агония: Отключение».

«Мир задыхается в бесконечных потоках данных, а наши души заперты в программном коде. Настало время выдернуть штекер. Тебя ждет погружение в атмосферу техногенного апокалипсиса, где холодный металл встречается с первобытной яростью. Готов ли ты услышать, как звучит финал цифровой эры?», – говорится в анонсе.

Телефон для справок: +7 (969) 507-38-70. Цена билета: по предпродаже − 350 рублей, в день мероприятия 500 рублей. 16+

Концерт VSPAK

Место проведения: Концертная площадка «Компромат», улица Ленинградская, 3/1. Время: 15:00.

В субботу в «Компромате» будет еще одно интересное мероприятие – с сольным концертом выступит VSPAK. Это один из самых лиричных и чувственных исполнителей в музыкальной индустрии. Артист исполнит свои лучшие хиты. Вас ждут душевные и популярные песни разных годов творчества исполнителя.

Будут ли песни «Поездами к тебе», «А у вас любовь», «Хочу», «Дорогая, сегодня загнался сильнее обычного» и много других? Да, будут!

Телефон для справок: +7 (969) 507-38-70. Цена билета от 1 700 рублей. 12+

Открытый микрофон в «Невесомости»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 19:30.

Этот вечер будет традиционным – вновь выступят как только собравшиеся коллективы на своем дебютном выступлении и уже частые гости микрофона, полюбившиеся аудитории.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: по предпродаже − 350 рублей, в день мероприятия 500 рублей. 16+

21 июня

XXVI фестиваль национальных культур «Соцветие»

Место проведения: Центральная площадь города, пересечение улицы Университетской и проспекта Ленина. Время: 11:00.

Фестиваль посвящен Году единства народов России и Году молодой семьи в Югре. В этом году он пройдет под темой «Соцветие культур – богатство России».

Гостей праздника ждет насыщенная программа. На сцене выступят творческие коллективы города, а на площади развернутся выставка национального хлеба, ремесленная и торговая ярмарки, а также фотовыставка «Семейные традиции в кадре». Национально-культурные объединения представят собственные тематические площадки.

Специальными гостями фестиваля станут Московский казачий ансамбль песни и танца и исполнительница фольклора обско-угорских народов Вера Кондратьева из Ханты-Мансийска. Организаторы обещают яркие концертные номера, народную музыку, танцы и зрелищные трюки с шашками.

Новинкой этого года станет площадка «Югра – территория счастья!», где выступят молодые семьи. Завершится праздник традиционным исполнением гимна фестиваля.

Кроме того, Центральная площадь Сургута превратится в праздничный городок, где можно за один день попробовать кухни разных народов – от татарских треугольников до армянского шашлыка, от башкирского меда до узбекского плова. В рамках XXVI фестиваля национальных культур «Соцветие» здесь развернется масштабная выездная ярмарка местных производителей.

Вход свободный 0+

Концерты под открытым небом

Место проведения: площадь Советов, ул. Энгельса, 18. Время: 17:00 и 18:00.

Еще мероприятия в рамках летние филармонических сезонов – концертные программы «Музыка кино» и «В ритме танца». Концертный оркестр духовых инструментов «Сургут Экспресс-Бэнд» порадует горожан в это воскресенье.

Концерты состоится при благоприятных погодных условиях. Вход свободный. 0+

Творческая встреча с Вячеславом Сазановичем

Место проведения: детская библиотека №30, ул. Лермонтова, 6/3. Время: 12:00.

Юных читателей и их родителей, а также всех ценителей литературы ждет теплая и познавательная встреча, в ходе которой Вячеслав Васильевич познакомит гостей со своим творчеством, неразрывно связанным с историей и духом Сургута.

Вячеслав Сазанович является руководителем Сургутского литературного объединения «Северный огонек», членом Тюменского областного отделения «Союза российских писателей». Он – автор девяти поэтических сборников, среди которых: «Рассветный парус», «Бронзовый век» и «Отражение». Стихи Вячеслава Васильевича публиковались в региональных альманахах «Сургут литературный», «Гиперборей» и на страницах ведущих городских газет.

Телефон для записи: 36-01-37. Количество мест ограничено. 6+