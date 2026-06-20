Врачи Кардиоцентра Сургута спасли многодетную маму с опасным диагнозом

Врачи Окружного кардиодиспансера в Сургуте спасли 29-летнюю многодетную мать с тяжелой формой тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА). Пациентка поступила в приемное отделение экстренно, а заболевание развивалось стремительно, рассказали в пресс-службе медучреждения.

«Пациентка поступила в приёмное отделение ОКД экстренно. Смертельное заболевание у 29-летней сургутянки развивалось стремительно: за несколько дней развилась дыхательная недостаточность, а уровень глюкозы в крови превышал норму более чем в три раза. Компьютерная томография выявила тромботические массы, которые практически перекрывали кровоток к легким. Это привело к плохому насыщению крови кислородом и критической нагрузке на сердце», – говорится в сообщении.

На консилиуме врачи приняли решение провести локальный тромболизис с использованием системы ЭКОС – современной технологии лечения тяжелых форм тромбоэмболии легочной артерии.

Рентгенохирург Дмитрий Игнатов через бедренную артерию установил специальный катетер непосредственно в область тромбов. Во время процедуры ультразвуковые волны помогали лекарственному препарату эффективнее проникать в сгусток. Это позволило значительно снизить дозировку препарата и уменьшить риск кровотечений.

После вмешательства пациентка находилась под круглосуточным наблюдением специалистов. За ее состоянием следили заведующий кардиологическим отделением № 3 Андрей Казакбаев и исполняющий обязанности заведующего отделением анестезиологии и реанимации № 3 Владислав Жарковский.

«Мне было очень страшно. Когда начались приступы кашля и стало тяжело дышать, врачи практически не отходили от меня, постоянно контролировали состояние, все объясняли и поддерживали. Это помогло справиться с тревогой и поверить, что все будет хорошо», – рассказала пациентка.

Пока медики боролись за жизнь молодой женщины, дома ее ждали трое детей.

«Когда меня увозила скорая помощь, дети очень переживали. Потом каждый день считали, сколько осталось до выписки, писали сообщения и спрашивали, когда я вернусь домой», – вспоминает она.

После курса лечения состояние женщины удалось стабилизировать. Сейчас она выписана из стационара и продолжит наблюдение у специалистов амбулаторно.

В Окружном кардиодиспансере отметили, что технология ЭКОС применяется в учреждении с 2025 года для лечения пациентов с тяжелыми формами тромбоэмболии легочной артерии. Современные малоинвазивные методики позволяют повысить эффективность лечения и снизить риск осложнений даже в самых сложных клинических случаях.