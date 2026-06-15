Фестиваль «Лето в Тобольском кремле» пройдет с 4 по 11 июля

Хедлайнером концерта закрытия XVII музыкального фестиваля «Лето в Тобольском кремле» станет певица Ёлка. Она выступит 11 июля в сопровождении Тюменского филармонического оркестра на Красной площади в Тобольске, рассказали в департаменте культуры Тюменской области.

Всего в рамках фестиваля запланировано шесть концертов на разных площадках города. Откроет программу 4 июля гала-концерт с участием Тюменского филармонического оркестра под управлением Юрия Медяника и звезд мировой оперы – Ольги Перетятько, Алексея Неклюдова и Григория Шкарупы.

«Тобольск – место с уникальной исторической энергетикой. Кремль дает фестивалю глубину, которую невозможно воспроизвести на другой сцене. Это не просто концерты, а диалог современной культуры с историей Сибири», – отметил директор департамента культуры Тюменской области Александр Сидоров.

Фестиваль дважды получал гран-при международной премии в области туризма Russian Event Awards. В прошлом году его посетили 6,5 тысячи зрителей. Мероприятие проходит при поддержке правительства Тюменской области. Генеральный партнер – компания СИБУР. Организатор – Тюменское концертно-театральное объединение в рамках проекта «Сибирские сезоны».