Директор сургутской организации по работе с молодежью «Наше время» − о трудоустройстве подростков

В Сургуте стартовал летний сезон трудовой занятости подростков. Какие возможности для работы для несовершеннолетних? О том, как устроена система трудоустройства молодежи, какие сложности возникают и почему? Об этом в интервью СИА-ПРЕСС рассказал директор МАУ ПРСМ «Наше время» Дмитрий Петрушин.

− Чем занимается ваша организация?

− МАУ ПРСМ «Наше время» без преувеличения можно назвать уникальным по своей наполняемости и специфике работы.

Во-первых, организация принимает несовершеннолетних граждан с 14 лет непосредственно к себе на работу на специально организованные и прошедшие специальную оценку условий труда рабочие места. Это гарантирует каждому трудоустроенному подростку безопасный труд в соответствии с трудовым кодексом РФ и всеми нормами техники безопасности.

Во-вторых, организован комплексный подход к событийной наполняемости и досуга трудоустроенных подростков. Так на базе трех молодежных центров с подростками организован комплекс мероприятий, направленных на вовлечение трудоустроенных в культурную жизнь города, проводятся развлекательные мероприятия в виде квизов, различных активных игр и конкурсов, мастер-классов. Параллельно с развлекательными мероприятиями идет профилактическая работа по следующим направлениям: пожарная и антитеррористическая безопасность, раскрываются актуальные темы поведения подростков в сети интернет, углубленно изучаются актуальные темы, связанные с кибербезопасностью и мошенничеством с помощью рассылки вредоносных файлов. Организован цикл мероприятий по просмотрам кинофильмов с последующим обсуждением

− Какие сферы деятельности доступны подросткам?

− Что касается сфер деятельности. Ежегодно, более 2000 подростков и молодежи получают рабочие места в бригадах по благоустройству города и в четырех производственных отделениях учреждения, по различным рабочим специальностям (рабочий по благоустройству населенных пунктов, гладильщик, швея, официант, трафаретчик, подсобный рабочий). При этом, наиболее востребованной профессией среди подростков в летний период является рабочий по благоустройству города.

− В какие организации чаще всего трудоустраивают подростков?

− МАУ ПРСМ «Наше время» является прежде всего работодателем для несовершеннолетних граждан. То есть подросток приходит в «Наше время» и трудоустраивается на законных основаниях получает гарантированное рабочее место, где его права не будут нарушены, а правила безопасности будут соблюдены. Финансирование расходов на оплату труда подростков осуществляется за счет средств городского бюджета.

В 2026 году выделено дополнительное финансирование в рамках реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики в городе Сургуте» на организацию дополнительных 500 рабочих мест для трудоустройства подростков для покрытия дефицита рабочих мест. Организация временной трудовой занятости обеспечивается посредством заключения договоров между МАУ ПРСМ «Наше время» и предприятиями, организациями города, в основном это компании ЖКХ.

С начала 2026 года заключено 15 договоров для предоставления объемов работ трудоустроенным подросткам. На летний период организовано 22 бригады по благоустройству города, в каждой бригаде от 15 до 20 подростков. Бригады работают в 2 смены. Все работы выполняются подростками только под руководством специалиста по работе с молодежью МАУ ПРСМ «Наше время», который несет персональную ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних, следит за безопасностью труда, осуществляет организацию работы бригады в целом.

− Благодаря какой программе по трудоустройству организация осуществляет свою деятельность?

− МАУ ПРСМ «Наше время» является учреждением молодежной политики, в связи с чем, деятельность учреждения организована в соответствии с муниципальной программой «Развитие молодежной политики в городе Сургуте» утвержденной постановлением Администрации г. Сургута от 27 декабря 2024 г. N 7198, также город принимает участие в реализации мероприятий Государственной программы ХМАО – Югры «Поддержка занятости населения», мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Учреждение работает строго в рамках муниципального задания. Трудоустройство для молодежи города от 14 до 18 лет в «Нашем времени» осуществляется ежемесячно в течение всего года, а не только в летний период. Получение рабочих мест для несовершеннолетних граждан организовано через электронную запись на официальном сайте учреждения. Ежемесячно после 15-го числа на сайте учреждения появляется информация о дате открытия записи на следующий месяц. Информация о необходимых документах размещена на официальном сайте учреждения, все документы в перечне являются обязательными. Специалисты отдела по трудоустройству молодежи МАУ ПРСМ «Наше время» оказывают всестороннюю консультативную поддержку всем, кто заинтересован в официальном трудоустройстве.

Эта работа направлена на то, чтобы сделать процесс трудоустройства максимально прозрачным, понятным и доступным для подростков и их родителей. Таким образом, отдел по трудоустройству молодежи полноценно сопровождает молодого человека на всех этапах − от первого обращения до заключения трудового договора и выхода на первое рабочее место.

− Проводит ли организация профориентационные консультации для подростков?

− Ежемесячно, при организации процесса по трудоустройству подростков специалистами учреждения, совместно с представителями центра занятости населения ведется работа по профессиональной ориентации подростков. Работа по данному направлению является сопутствующим направлением с основными функциями и задачами учреждения и, на перспективу, имеет сильный потенциал для реализации новых направлений деятельности учреждения. Ежегодно от градообразующих предприятий города поступают предложения о сотрудничестве в части создания базы добросовестных и подающих перспективу подростков, для дальнейшего взаимодействия с потенциальным работодателем из пула градообразующих предприятий.

− Проводится ли оценка того, насколько подростки довольны своими условиями труда?

− Однозначно да. Ежедневно идет мониторинг микроклимата и общих настроений трудоустроенных подростков для понимания ситуации как в бригадах по благоустройству, так и в производственных отделениях учреждения. Организована обратная связь посредством мессенджеров, в которых состоят как трудоустроенные подростки, так и сотрудники учреждения, включая аппарат управления. Также при приеме на работу, проходя инструктаж, четко проговаривается момент обязательной обратной связи ребенка через специалиста по работе с молодежью. У каждого трудоустроенного помимо трудового договора – основного документа при трудоустройстве, есть памятка с самой нужной для него информацией, включая телефон для связи со специалистом по работе с молодежью. Ежедневно, в рабочее время, есть возможность через специалиста учреждения передать свои вопросы, пожелания. В конце летнего трудового сезона подводятся итоги, награждаются наиболее отличившиеся ребята, определяется «лучший работник» и «лучшая бригада».

Кроме этого, ежегодно проводится социологический опрос наших воспитанников и их родителей относительно качества муниципальных работ в сфере молодежной политики, в том числе, реализуемых нашим учреждением.

− Дают ли вам обратную связь организации, в которые вы помогли трудоустроить подростков?

− Обратная связь с контрагентами − это неотъемлемая часть нашего сотрудничества. Без обратной связи невозможно построить эффективное взаимодействие и плодотворное, качественное сотрудничество. Благодаря обратной связи выстраивается полноценная картина о качестве, объемах работ и услуг, которые служат гарантом дальнейшего сотрудничества, следовательно, наличия работы для несовершеннолетних в ближайшей перспективе, трудоустраивающихся в «Наше время» подростков. Но не забываем про важный момент, что работодателем для подростков является именно «Наше время», которое несет полную ответственность за жизнь и здоровье каждого из трудоустроенных подростков.

− Какие сложности возникают при трудоустройстве подростков?

− Основной сложностью при трудоустройстве подростков на протяжении всего времени существования учреждения было ограниченное количество рабочих мест для подростков, не могли предоставить рабочие места для всех желающих. Но в 2026 году администрацией города выделено дополнительное финансирование в рамках реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики в городе Сургуте» на организацию дополнительных 500 рабочих мест для трудоустройства подростков. Благодаря дополнительным средствам, надеемся решить проблему очередей и трудоустроить всех желающих. Подростки, которым по той или иной причине не хватило рабочих мест, попадают в так называемый лист ожидания и получают возможность трудоустроиться при появлении вакантной ставки, если у трудоустроенного подростка поменялись планы по какой-либо причине. Это очень мобильная и гибкая система.

− С какими образовательными организациями сотрудничает МАУ ПРСМ «Наше время» по вопросам практики и стажировок для подростков?

− В рамках уставной деятельности учреждение осуществляет работу по созданию условий для социальной адаптации, получения первичных профессиональных навыков, профессионального самоопределения и трудовой культуры подростков, посредством предоставления рабочих мест для прохождения учебной практики учащихся и студентов. Количество человек, прошедших учебно-производственную практику на базе структурных подразделений МАУ «Наше время»: за 2025 год – 60 человек, в 2026 году на 08.06.2026 – 12 человек.

Основными «поставщиками» практикантов в МАУ «Наше время» являются: КОУ ХМАО-Югры «Сургутская школа с профессиональной подготовкой для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», АУ профессионального образования ХМАО-Югры «Сургутский политехнический колледж», БУ высшего образования ХМАО-Югры «Сургутский государственный университет».

− Сколько подростков в этом году за летний период смогли устроиться на работу при содействии организации? Это число больше в сравнении с прошлым годом?

− В июне 2026 года трудоустроено 356 несовершеннолетних граждан. В июне 2025 года трудоустроено 320 подростков. Что касается общего количества трудоустроенных подростков, то, как мы уже говорили, в 2026 году выделено дополнительное финансирование в рамках реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики в городе Сургуте» на организацию дополнительных 500 рабочих мест для трудоустройства подростков. Из этого следует, что в планах учреждения на 2026 год − трудоустроить на 500 человек больше, чем в 2025 году и этот факт должен покрыть дефицит рабочих мест.

В 2026 году учреждение планирует трудоустроить, в том числе в летний период − не менее 1000 подростков. За первые пять месяцев года уже трудоустроено 554 человека. Приоритет при трудоустройстве отдается льготным категориям: детям из семей участников СВО, многодетных семей, а также подросткам, состоящим на профилактическом учете.

Команда «Нашего времени» представляет собой комплексную систему, где административные, производственные, финансовые и воспитательные функции тесно переплетены. Успех трудоустройства тысяч подростков нашего города − это результат ежедневного, кропотливого труда каждого из специалистов учреждения.

Одним из последних значимых достижений команды МАУ «Наше время» является победа во всероссийском конкурсе лучших практик трудоустройства молодежи, в котором «Наше время» заняло почетное третье место в номинации «Смелые шаги к успеху: трудоустройство подростков как старт в карьеру». Конкурс организуется Минтрудом России во исполнение Долгосрочной программы содействия занятости молодежи до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 14 декабря 2021 года № 3581-р. Целью конкурса являлось выявление лучших практик в сфере трудоустройства молодежи.