В Сургуте выявили более 200 нарушений миграционного законодательства

В Сургуте подвели итоги масштабных рейдов по выявлению нарушений миграционного законодательства. Проверки проводили сотрудники полиции при поддержке Росгвардии, а для контроля за ситуацией использовали беспилотники, передает пресс-служба городской администрации.

Правоохранители обследовали 350 объектов, включая строительные площадки, рынки, промышленные зоны, а также места проживания и пребывания иностранных граждан.

В результате было выявлено более 200 административных правонарушений. По итогам проверок в отношении 104 иностранных граждан принято решение о принудительном выдворении за пределы России.

Кроме того, возбуждено 65 уголовных дел. Они связаны с организацией незаконной миграции, фиктивной регистрацией по месту жительства и постановкой иностранцев на миграционный учет.

В администрации Сургута отмечают, что такие рейды направлены на пресечение нарушений миграционного законодательства и обеспечение правопорядка на территории города.

Полицейские напоминают, что иностранные граждане обязаны соблюдать правила въезда, пребывания и трудовой деятельности на территории России. Сообщить о возможных нарушениях можно по телефону 102.

Ранее стало известно, что в Югре за первые пять месяцев 2026 года количество преступлений, совершенных мигрантами, снизилось на 81%.