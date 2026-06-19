Накануне Дня медицинского работника в Сургуте наградили лучших медиков Югры

В Сургуте 18 июня состоялся V форум «Победившие болезнь», приуроченный ко Дню медицинского работника, который в этом году отмечается 21 июня. Мероприятие объединило врачей, медсестер, фельдшеров, волонтеров, ветеранов здравоохранения и пациентов со всей Югры.

Накануне профессионального праздника губернатор Югры Руслан Кухарук вручил окружные награды медикам, которые ежедневно помогают жителям региона.

«Главная цель форума – продемонстрировать достижения наших медиков, возможности сферы здравоохранения Югры», – отметил глава региона.

Одной из центральных площадок форума стала выставка медицинской техники и оборудования возле Сургутской филармонии. Гости смогли увидеть автомобили скорой помощи, познакомиться с работой экстренных служб и посетить полевой многопрофильный госпиталь, который демонстрирует готовность системы здравоохранения к работе в чрезвычайных ситуациях.

Как отметил Руслан Кухарук, с начала 2026 года автопарк скорой помощи Югры пополнили 16 новых автомобилей, адаптированных для работы в условиях Крайнего Севера.

На форуме также организовали образовательные площадки для детей и подростков. Юные югорчане смогли пройти маршрут по оказанию первой помощи и познакомиться с основами медицинских профессий. Сегодня в регионе работают 173 такие площадки, где занятия проводят более 750 квалифицированных инструкторов.

По словам губернатора, это помогает не только обучать школьников основам безопасности, но и формировать интерес к работе в сфере здравоохранения.

Глава Сургута Максим Слепов указал, что за пять лет форум стал местом встречи медицинского сообщества со всей Югры и площадкой, где профессиональный опыт сочетается с реальными историями спасения людей.

«Победившие болезнь» – напоминание о том, как много добрых сердец и талантливых рук стоит за каждой победой над болезнью. Каждое усилие, каждая победа – пример для всех нас», – подчеркнул он.

В рамках форума также прошли мастер-классы по оказанию первой помощи, выставка специализированной техники и ситуативная игра с участием психологов МЧС. Особый интерес у гостей вызвал полевой многопрофильный госпиталь, позволяющий увидеть, как организуется медицинская помощь в условиях чрезвычайных ситуаций.