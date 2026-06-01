В Югре 30 процентов работодателей повысили зарплаты

Почти треть компаний Югры повысила фиксированную часть зарплат сотрудников в первой половине 2026 года. О росте окладов сообщили 29% работодателей региона, выяснили аналитики hh.ru.

Еще 66% компаний сохранили оклады на прежнем уровне. В целом по России фиксированную часть зарплаты за тот же период повысили 33% работодателей.

Чаще всего оклады росли в энергетике: об увеличении выплат сообщили 50% организаций отрасли. Также зарплаты повышали производители продуктов питания — 48%, телекоммуникационные компании — 46%, медицина и фармакология — 44%, электроника — 39%.

В образовании, финансовом секторе, услугах для населения и нефтегазовой отрасли оклады выросли у 36% работодателей. В тяжелом машиностроении повышение зафиксировали 33% компаний.

«Рост окладов именно в этих отраслях напрямую связан с высокой конкуренцией за кадры. Чтобы удерживать людей и привлекать новых сотрудников, работодатели стараются создавать максимально комфортные условия труда, прежде всего увеличивая фиксированную часть зарплат», — отмечает Мария Игнатова.

До конца 2026 года еще 28% компаний Югры планируют повысить оклады. Из них 5% уверены в будущем повышении, а 23% считают, что зарплаты «скорее увеличатся». При этом 63% работодателей намерены сохранить фиксированную часть зарплаты на нынешнем уровне.

Чаще всего повышать оклады до конца года планируют компании энергетики — 43%, производители продуктов питания — 42%, образовательные учреждения — 36%, предприятия электроники — 34%, сфера услуг для населения — 34%, гостиницы, рестораны и общепит — 33%.