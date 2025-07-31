В Югре завершился этап выдвижения кандидатов на муниципальные выборы

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре завершился процесс выдвижения кандидатов на муниципальные выборы, которые состоятся в единый день голосования 14 сентября 2025 года. По данным избирательной комиссии региона, всего поступили документы от 370 кандидатов.

Из них:

335 человек претендуют на мандаты депутатов представительных органов различных уровней (всего — 91 мандат),

35 кандидатов заявились на должности глав 7 городских и сельских поселений.

На данный момент уже зарегистрированы 225 кандидатов. Регистрация завершится 8 августа.

Распределение выдвиженцев по партиям и формам участия выглядит следующим образом:

«Единая Россия» — 99 кандидатов,

КПРФ — 70,

ЛДПР — 78,

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ — 37,

НОВЫЕ ЛЮДИ — 16,

Российская партия пенсионеров за социальную справедливость — 9,

Коммунисты России — 5,

Самовыдвиженцы — 56.

В единый день голосования на территории Югры пройдут 13 избирательных кампаний, в том числе: выборы депутатов в представительные органы 3 городов, 1 района и 1 городского поселения, выборы глав 7 муниципалитетов, а также дополнительные выборы одного депутата в сельском поселении.

Всего предстоит избрать 91 депутата и 7 глав муниципальных образований. Избирательная кампания вступает в активную фазу, и окончательные списки участников станут известны после завершения регистрации.