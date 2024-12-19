Власти Югры оперативно отреагировали на обращение сургутянки к Путину

Скрин из прямой линии "Итоги года с Владимиром Путиным"

По поручению губернатора Югры Руслана Кухарука с жительницей Сургута Анной Шенкао, которая обратилась к Владимиру Путину с вопросом во время прямой линии, связалась руководитель управления социальной защиты населения Сургута и Сургутского района.

«По поручению Губернатора Югры Руслана Кухарука с жительницей Сургута Анной Шенкао, которая задала вопрос Президенту России на Прямой линии, связалась руководитель управления соцзащиты Сургута и Сургутского района, чтобы оперативно проинформировать о действующих мерах поддержки, а также выяснить, какие потребности есть у семьи заявительницы», – сообщает телеграм-канал «Югра. Официально».

Напомним, Анна Шенкао во время общения с президентом подняла важные вопросы, касающиеся пособий и авиаперелетов для многодетных семей. Её обращения получили широкий резонанс и привлекли внимание как федеральных, так и региональных властей.