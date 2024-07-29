С начала 2024 года югорчанки оставили в роддоме 15 младенцев

За последние полтора года женская половина Югры оставила в родильных домах 15 младенцев. Малышей устроили в замещающие семьи, рассказали в департаменте социального развития округа корреспонденту URA.RU.

«Органом опеки и попечительства в ХМАО-Югре выявлено девять детей, оставленных матерями (родителями) при рождении. В первом полугодии 2024 года ‒ шесть детей. Дети, оставшиеся без попечения родителей, устроены на воспитание в замещающие семьи округа», ‒ говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что в Югре с начала 2024 года единовременное пособие получили 263 семьи, взявшие на воспитание ребенка, оставшегося без попечения родителей.