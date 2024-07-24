Врио губернатора Югры побывал с рабочим визитом в Белоярском районе

Временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук встретился с представителями оленеводческих компаний в центре историко-культурного наследия «Касум Ёх» в селе Казым Белоярского района. Главными темами обсуждения стали развитие традиционных промыслов, этнотуризма и другие предпринимательские инициативы. Организация этой встречи была инициирована по поручению временно исполняющего обязанности губернатора на основе запросов жителей, оставленных в социальных сетях.

Генеральный директор Казымской оленеводческой компании Салават Байгузин предложил обеспечить гарантированное приобретение продукции оленеводов по рыночным ценам, что позволит им заранее определять спрос и фиксировать производственные показатели. «Это поможет за счет дополнительных денежных средств простимулировать работу оленеводов и заложить средства на закуп оленины с частных оленеводов», — отметил он.

Руслан Кухарук поддержал это предложение, подчеркнув важность разработки новых региональных мер поддержки: «Одно из принятых решений — обеспечить гарантированное приобретение продукции оленеводов по рыночным ценам, что позволит заранее определить спрос и тем самым зафиксировать свой производственный показатель. Это важно, поскольку не все оленеводы могут подтвердить произведенные затраты, что необходимо для получения субсидии на содержание поголовья».

Кроме того, обсуждались планы по развитию промышленности, включая запуск специализированных пунктов приема и хранения продукции — дикоросов, рыбы и оленины на базе Саранпаульской и Казымской оленеводческих компаний.

Елена Федотова, директор центра историко-культурного наследия «Касум Ёх», рассказала о развитии этнотуризма и сохранении культурно-исторического наследия коренных малочисленных народов Севера. Центр активно занимается развитием этнотуризма в сельском поселении Казым и Белоярском районе. Для этого был построен этнографический комплекс, имеется лесная база, а также в 2023 году был открыт этноглэмпинг в Казыме.

«Этнографический туризм относится к устойчивому туризму и подразумевает не только большую социальную ответственность, выполнение обязательств по отношению к природе, но и вовлечение местных жителей во все процессы, связанные с управлением туристической деятельностью. Здесь наш Центр выступает как связующее звено между общинами, крестьянско-фермерскими хозяйствами и туристами», — пояснила Елена Федотова.

На 1 июня 2024 года количество туристов составило 7 200 человек. Для гостей разработана туристическая программа, включающая оздоровительные маршруты и фольклорную тропу «Сказки реки Казым», открытые летом 2023 года.

Также директор центра отметила планы по обустройству территории, созданию детских игровых площадок и дегустационных зон, где можно будет научиться готовить блюда традиционной кухни коренных народов. Первоначально центр «Касум Ёх» был создан как этнографический музей-парк, но в 2022 году стал центром историко-культурного наследия и начал работу с НКО, помогая в написании грантов. За два года центр помог выиграть гранты губернатора Югры на общую сумму 18 млн рублей.

Руслан Кухарук высоко оценил работу центра: «Рассмотрим с командой все озвученные на встрече инициативы. Опыт «Касум ёх» позволяет ему стать ресурсным центром по развитию этнотуризма на территории всей Югры».