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​В Югре объявили штормовое предупреждение

На Югру надвигается непогода: гроза, дожди с градом и ветер

​В Югре объявили штормовое предупреждение
Фото: ru.freepik.com

В ХМАО объявили штормовое предупреждение. Завтра, 25 июня, в отдельных районах региона ожидаются сильный дождь, гроза, град, ветер порывами 17-22 м/с, сообщили в Единой госсистеме предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение дня будет облачно с прояснениями. Ночью пройдут дожди и грозы, днем также ожидаются дожди, местами сильные. Температура воздуха ночью составит +15+20 градусов, днем прогреется до +26+31 градуса.


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Сегодня в 16:28, просмотров: 101, комментариев: 0
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