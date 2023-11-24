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​В ХМАО сильно подорожали куриные яйца

Куриные яйца подорожали почти на 30% в ХМАО

​В ХМАО сильно подорожали куриные яйца
Фото: ru.freepik.com

В ХМАО сильно подорожали куриные яйца. Наибольший рост цен зафиксирован в Белоярском районе, где стоимость продукции увеличилась почти на 30%, пишет со ссылкой на Росстат агентство Ura.ru.

«Средняя стоимость десятка куриных яиц в Белоярском сейчас составляет 92,58 рубля. В начале года она была 72,31 рубля. За десять месяцев наблюдается рост в 28%», — говорится в сообщении ведомства.

При этом дороже всего куриные яйца обходятся жителям Ханты-Мансийска - в 110 руб. В среднем по округу стоимость десятка яиц составляет 108 руб.


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Сегодня в 16:29, просмотров: 137, комментариев: 0
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