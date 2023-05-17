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В 2023 году в Югре отремонтируют более 35 км дорог

В этом году в ХМАО планируется привести в нормативное состояние более 35 км дорог

В 2023 году в Югре отремонтируют более 35 км дорог
Фото: unsplash.com

Более 35 километров дорог Югры будут отремонтированы в 2023 году. Среди ключевых объектов на ремонт – продолжение строительства мостового перехода через реку Обь в районе Сургута и реконструкция участка дороги Югорск – Таежный. В приоритете также дороги к социально значимым объектам и магистрали, проходящие по сельским территориям.

«Из 35,13 километров 29,24– региональные автомобильные, 5,89 км – городские агломерации. Особое внимание будет уделено обновлению трасс, которые вошли в опорную сеть РФ. Ее протяженность в Югре – 1 518 км», – говорится в сообщении официального аккаунта региона.

На данный момент подрядчики уже закупили все необходимые для ремонта материалы. В скором времени будут запущены асфальтобетонные заводы для устройства дорожных покрытий.


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Сегодня в 13:53, просмотров: 83, комментариев: 0
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