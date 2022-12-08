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​Югорские школьники смогут жаловаться на буллинг

В школах Югры появится «кнопка быстрого реагирования» на буллинг

​Югорские школьники смогут жаловаться на буллинг
Фото: pixabay

В школах ХМАО появится «кнопка быстрого реагирования» на буллинг. Такое решение приняли власти округа после происшествия в школе № 21 Нижневартовска, где один из учеников нанес ножевые ранения своему однокласснику.

«В ближайшие дни в ГИС «Образование Югры» в личных кабинетах родителей и детей появится вкладка о буллинге, где будет информация об этом понятии. Там же можно будет сообщить о факте «травли» напрямую главному внештатному психологу автономного округа», - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

По словам директора департамента образования и науки Югры Алексея Дренина, всем образовательным учреждениям Югры поставлена задача усилить мониторинг на предмет «буллинга среди детей.

«Но контролировать ситуацию в каждом отдельном классе невозможно, если нет социальной реакции. Поэтому принято решение о создании специальной вкладки в личных кабинетах детей и родителей, и они смогут сообщать о буллинге минуя школьных специалистов, которым могут не доверять», — добавил Дренин.

Также в депобразе отчитались о результатах проверки инцидента в нижневартовской школе.

«Проверка показала, что в школе были проблемы. Краеугольным камнем в конфликте стало молчание классного руководителя. Главный внештатный психолог Югры, который отработал с классом, выявил, что конфликт между ребятами был затяжным. Обострилась ситуация в ноябре. Об этом знали многие, в том числе и классный руководитель. Мальчик сигнализировал – был в подавленном состоянии. Его родители обращались за помощью в школу. Но классный руководитель попыталась их «как-то помирить», и посчитала свою работу выполненной. При этом она не подключила педагога-психолога и службу медиации», — прокомментировал результаты работы межведомственной комиссии Алексей Дренин.

Он отметил, что не может на данный момент дать однозначный ответ на вопрос о том, можно ли считать буллинг причиной произошедшего. В конфликте не участвовал весь класс, это были ссоры между двумя ребятами, но с молчаливого согласия других детей: «Какие-то элементы «травли» были, как и серьезное психологическое давление. Несомненно, школьник, решившийся в итоге на преступление, находился в длительном негативном эмоциональном состоянии. Но ключевой причиной произошедшего мы считаем то, что не сработали взрослые, посчитав ситуацию несерьезной. Мы все видим, во что это вылилось в итоге».

После проверки уволены директор школы №21 Нижневартовска и классный руководитель. Также продолжаются служебные проверки в отношении еще нескольких сотрудников образовательного учреждения. Все причастные к произошедшему понесут наказание, заверили в правительстве округа.


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Сегодня в 14:46, просмотров: 62, комментариев: 0
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