Власти ХМАО отменять антиалкогольный закон не будут, но предложили внести правки

В антиалкогольный закон, который ввели в Югре с начала сентября, могут внести поправки. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на замгубернатора региона и директора департамента экономического развития Романа Генкель.

«После принятия закона, в мессенджерах появились чаты, где идет его обсуждение. Торгово-промышленные палаты выступили с предложениями о ряде уточнений его положений. Мы на нескольких площадках уже встретились и вот о чем договорились. Само по себе решение уже принято, оно выверено и отменять его полностью будет неправильно. На базе департамента экономического развития Югры мы собираем предложения в части уточнения формулировок. Предложения, необходимость реализации которых будет подтверждена правоприменительной практикой, вынесем на общественное обсуждение. Результаты правоприменительной практики и общественных обсуждений станут основой принятия решения о целесообразности внесения изменений в закон», — прокомментировал Генкель.

По данным властей округа, на данный момент две тысячи точек продают алкоголь на основании лицензии. Введенные ограничения коснулись 200 магазинов, из которых 30% входят в федеральные розничные сети.