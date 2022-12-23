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Югорчанку обманули при попытке аренды жилья для сына

Жительница Нефтеюганска хотел арендовать жилье сыну, но перевела деньги мошенникам

Югорчанку обманули при попытке аренды жилья для сына
Фото: unsplash.com

41-летняя жительница Нефтеюганска решила арендовать квартиру для сына в Екатеринбурге на популярном сайте с объявлениями, однако с женщиной связались мошенники и попросили женщину под видом «предоплаты» перевести 7,5 тысяч рублей на счет. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

«Женщину все устроило, и она перечислила требуемую сумму на указанный расчетный счет. Позднее «менеджер» запросил еще 10 тысяч рублей в качестве оплаты за проживание за первый месяц. Тут жительница Нефтеюганска задумалась, не стала переводить деньги и отказалась от услуг риелтора. После чего потерпевшая обратилась с заявлением в полицию», – отметили в ведомстве.

Ранее мошенники убедили 41-летнего жителя Нефтеюганска оформить кредиты и перевести им почти миллион рублей.


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Сегодня в 13:07, просмотров: 192, комментариев: 0
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