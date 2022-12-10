Школьники из Нефтеюганска перейдут на дистанционное обучение до 16 декабря

В Нефтеюганске из-за высокого роста заболеваемости гриппом и ОРВИ ученики 1-8 классов перешли на дистанционное обучение до 16 декабря. Об этом в своем телеграм-канале сообщила мэр города Эльвира Бугай.

«В связи с высоким ростом заболеваемости на территории Нефтеюганска гриппом и ОРВИ среди учащихся 7-14 лет… было принято решение обеспечить реализацию образовательных программ начального общего, основного общего образования с 1 по 8 классы в формате электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», — написала глава Нефтеюганска.

Ранее учеников 1-8 классов в Нягани перевели на дистант из-за ОРВИ.